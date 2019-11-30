台北地检署向澳洲提司法互助索取王立强资料

自称“中国大陆间谍”的男子王立强指控香港中国创新投资公司主席向心夫妇涉嫌违反国安法。台湾台北地方检察署昨天（29日）傍晚通过法务部向澳洲提出司法互助，请求取得“王立强”在澳指控资料。

据《联合报》报道，台湾法务部官员说，现行台湾与澳洲虽没有签定司法互助协议，但办案单位可通过两年前通过的国际刑事司法互助法，向澳洲提出司法互助请求个案协助。

据了解，北检昨天傍晚完成司法互助请求书，将通过法务部国际及两岸法律司转请外交部向澳洲提出，希望澳方提供王立强指称渗透台湾大选、指控向心夫妇涉违国安法相关证词，或同意检察官以视讯等方式讯问王立强。

自称中国大陆间谍的男子王立强日前接受澳媒采访时指控，中国创新投资在大陆解放军总参谋部之下成立，为的是“渗透香港的金融市场并搜集军事情报”。王立强还称，中国创新投资在台湾媒体业投资经费，让中国大陆可以控制这些媒体，遂行新闻检查。

外媒报道后，台湾调查局进行查证，发现时在台湾的向心夫妇24日晚间出境返回香港，便在当天于桃园机场将二人带回侦讯后依涉违反国安法移送台北地检署。检察官26日凌晨谕令限制向心夫妇出境出海。

据查，向心夫妇曾多次赴台，并在台北市信义区购置两处房产，目前出租他人，这次赴台主要是访友、洽商并做健康检查及医美疗程，并前往新北市林口区勘查欲投资的一户房产。台北地检署27日再度约谈两人。