【视频】身负七命 潜逃20年的“女魔”劳荣枝落网 20年前枪战视频公布

身负七条人命，潜逃20年的女逃犯劳荣枝28日在厦门落网。

据微信公众号“警视窗”报道，中国厦门市公安局发布通告，厦门警方11月27日在“云剑行动”中，发现外地命案逃犯劳某枝在厦门市出现。警方28日上午9时许在厦门某商场将其抓获。

合肥1999年7月23日发生了一起震惊中国的持枪绑架人质案。绑匪法子英被包围后，持枪负隅顽抗。最终法子英被合肥警方击断右腿后擒获，他倒地时还紧握着手枪。

合肥警方《警视窗》电视栏目跟踪采访了整个案件的侦办始末，纪录下了当时的枪战过程，并在报道中公布。

法子英自1996年起，伙同女友劳荣枝在南昌、广州、温州、南宁、合肥等实施犯罪。劳荣枝使用色相勾引看上去家庭殷实的男子，将其骗至出租屋后，采用持枪、持刀绑架勒索、抢劫等手段劫财，前后残忍杀害了七人。

法子英1999年12月28日被执行枪决，女友劳荣枝逃亡了20年，此前一直未被抓获。

劳荣枝，1974年生，原系九江石油化工公司的小学教师。据法子英当年供述，1996年和劳荣枝在南昌杀害了三人（一家三口），之后又在温州杀死两人。加上在合肥犯的案，一共杀害了七名受害者。

法子英与劳荣枝1999年6月底租住合肥市虹桥小学恢复楼209室，并预谋准备工具绑架杀人。

当年7月22日，法子英在白水坝一电焊门市部以“关狗”为名订制钢筋笼一只。劳荣枝化名“沈凌秋”在合肥某歌舞厅坐台，物色到绑架对象殷某某。7月22日上午，劳荣枝打电话诱骗殷某某至其租房处。法子英手持尖刀逼住殷某某，将其手脚捆绑锁进钢筋笼。

为使殷某某相信其是绑匪，并尽快交出财物，法子英在合肥市六安路以有木工活要做为名，将木匠陆某某骗至其租房处捆绑后，当场用尖刀猛捅陆的腹部、背部，将陆头颅砍掉，之后将尸首放入冰柜存放。在法子英的恐吓下，殷某某按法子英的意思写了两张字条给其妻刘某，要刘交钱赎人。

1999年7月23日上午10时左右，法子英用铁丝将殷某某勒死。之后，法子英携带自制手枪及字条来到殷家，向殷妻刘某索要一万元（人民币，下同，1944.94新币）。刘某以筹钱为由让其在家中等待，随后向警方报案。

现场位于安徽省某设备安装公司宿舍。民警赶到后将房间包围。此时，法子英叫嚣：“你们谁过来，我就打死谁。”并不时向外射击。在劝说无效的情况下，民警向室内发射一颗催泪弹。法子英因为受不了烟雾，持枪向外逃窜，被民警开枪击断右腿擒获，当场缴获左轮手枪一支、子弹四发。