中国驻英国使馆表示对孔琳琳案判决结果感到愤怒

中国驻英国使馆发言人对中国央视记者孔琳琳案的判决结果表示震惊和愤怒，认为孔琳琳被判有罪，令人对英国司法公信力产生怀疑。

据中国驻英国使馆官网发布的消息，中国驻英国使馆发言人被问到，英国伯明翰地方法院11月29日判定中国记者孔琳琳普通袭击罪成立，请问大使馆有何评论？

发言人表示，“我们对判决感到震惊和愤怒。中国记者在英国保守党年会边会上正当行使权利表达观点，却遭到百般阻挠和粗暴对待，正常履职受到干扰，人身安全受到威胁，令人不得不置疑英国一贯标榜的新闻和言论自由。现在孔琳琳竟被判有罪，更令人对英国司法公信力产生怀疑。”

使馆发言人指，值得注意的是，该案发生以来，案情一再反复，起初是无指控释放，后来因证据不足撤诉，有关方面始终拿不出新证据，但仍在没有任何新证据的情况下再次启动审理程序，直至做出上述判决，这背后的原因令人深思。

发言人称，“我们注意到，孔琳琳已提出上诉。我们要求英国司法部门依法公正办案，切实保护中国记者的正当合法权益。”

英国伯明翰地方法院29日宣判，中国国家广播公司中央电视台（CCTV）记者孔琳琳，2018年9月在英国保守党年会一个有关香港问题的座谈会上袭击一名学生义工。法院判孔琳琳有条件释放12个月，并被责令支付庭费、罚款与100英镑（176.85新币）赔偿金等，共计2115英镑。