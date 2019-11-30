新加坡国家青年华乐团中国巡演　奏响新中建交30周年欢庆前奏

新加坡国家青年华乐团继2017年后再度到中国巡演，首场演出今天下午在上海举行，为明年新中建交30周年奏响欢庆前奏。

此次中国巡演为期七天，由新加坡国家青年华乐团音乐总监郭勇德和副指挥倪恩辉带领。今天在上海市杨浦区少年宫梦想剧场的演出是巡演第一站，这也是新沪两地青年华乐团的一场交流音乐会。

整场演出由新加坡国家青年华乐团与上海市学生艺术团民乐二团合作呈献，由郭勇德、倪恩辉以及上海市学生艺术团民乐二团指挥谢圆分别担任指挥。

新加坡国家青年华乐团在上海的首场演出与上海市学生艺术团民乐二团合作呈献，这也是两地青年华乐团的一场音乐交流会。（SNYCO提供）

为了让新加坡华乐爱好者一饱耳福，音乐会也进行网络直播，把精彩的演出同步传送到新加坡。

演出呈献七个曲目，包括旅美青年作曲家赵俊毅的新作品《明日之城》，这也是此曲在中国首演。

在吉隆坡长大的赵俊毅曾在多个国际作曲大赛上创下佳绩。他首次结合电子手机、录音、剧场效果以及民族管弦乐，创作《明日之城》，通过融合传统乐器与科技，在声音音响上寻找新的突破。

新加坡国家青年华乐团演奏的其他曲目还包括《狮城序曲》和《太阳颂》；上海市学生艺术团民乐二团则呈献《七彩之和》和《上海随想》；中国国家一级演奏员、上海民族乐团二胡独奏家段皑皑也特别受邀担任音乐会的二胡独奏。

音乐会以一曲两地乐团合作演奏的《庆典序曲》收尾，寓意为明年新中建交30周年奏响欢庆前奏。

新加坡国家青年华乐团活跃于国际舞台，曾受邀参演多个音乐节，2017年也曾到北京和上海举行音乐会，并在中国巡演期间同中国音乐学院合办交流项目。

此次在上海的首场音乐会反响热烈，门票在演出前就被抢购一空。乐团下来还将到苏州金鸡湖音乐厅和广州星海音乐学院音乐厅呈献两场音乐会。

郭勇德说：“团员通过巡演及参加多项海外演出活动，能够获得无价的经验以及增进音乐知识。继2017年访华巡演获巨大成功，今年再次返回中国巡演，展望未来，我们希望成为新加坡的青年文化大使。”（联合早报上海特派员杨丹旭）