港航宣布本月起停机上娱乐系统 传财困被石油公司截供燃油

近日屡传陷入财政困境，要通过削减航班及延迟发工资的香港航空在公司网站宣布，将今天（12月1日）起停止提供机上娱乐系统服务，直至另行通告。对此为乘客带来不便，港航深表歉意。香港航空正与系统供应商合作，尽快恢复服务。

据《星岛日报》报道，有空中服务员对公司决定感到意外，预料不少旅客特别是长途机旅客会极为不满，空中服务员势必首当其冲。有顾客也表示，如果飞大陆或东南亚短途机问题不大，但长途例如飞欧洲就难以接受，批评买机票时不是“买廉航机票”。

另外，有网民在社交媒体专页“HAGSL Secrets”匿名发文，称“由于财务问题，中国石油天然气集团今晚（12月1日）12点起不为香港航空加油，不过由于蚬壳公司也有为香港航空提供航空燃油，所以不知道是否会由蚬壳代为包办有关飞机的航空燃油。”

香港航空30日也与香港空运牌照局会面，并宣布因应香港的社会情况持续不稳，营商环境充满挑战，香港航空将于2020年2月12日起停办温哥华航班服务、从2020年2月20日起停办胡志明市航班服务及从2020年2月10日起停办天津航班服务，以专注营运其他首要的航线。

港航承认，除了乘务员及驻海外的员工会准时收到薪金，其他本港员工在12月6日才会收到11月的薪金，强调是一次性安排。