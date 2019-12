澳媒：情报机构相信王立强对澳洲无任何价值

有澳大利亚安全与情报机构对自称中国大陆间谍的王立强向当地媒体提供的间谍活动提出质疑,并相信王立强可能只从事过一些低阶间谍或情报工作,对澳洲而言并没有任何利益(not a Chinese spy at a level where there would be any interest from Australia)或价值(he would not have value to our country)。

据澳洲《星期六每日电讯报》昨天(11月30日)引述多个消息来源报道,安全机构周二向澳洲总理莫里森的内阁国家安全委员会解释,王立强年纪太轻,提供的资讯不仅缺乏细节,而且大多数也早已公开。报道也称,他并没有在澳大利亚展开情报或间谍工作。

该报更在标题打上“中国间谍的闹剧”(China Spy Farce)为题,并认为他很可能以间谍为借口,在当地寻求庇护或居留权。

王立强早前在接受另一家澳洲媒体的访问中声称,自己控制包括绑架在内的高层次行动,并对此发出指令,也通过社交媒体干预台湾大选。

另据台湾《联合报》报道,台湾国安会前秘书长苏起昨天也认为,如果王立强真的是间谍,一个20几岁的学生能做这么多事,着实令人不可思议。

苏起说,以他的专业来看,没有一个国家或地区会让间谍做到这种程度,这很难说服大家,并认为王立强案应该是个假案子。