国民党义务副秘书长：王立强风光时刻已经落幕

国民党义务副秘书长蔡正元今天（1日）凌晨对自称是中国大陆间谍的王立强发公开信，谈到据称是王立强的一些背景与他的行骗事迹，并调侃王立强的风光时刻已经落幕。

蔡正元在面簿上发布的公开信写到，王立强2011年考进安徽财经大学文学与艺术传媒学院的绘画系，并称这所财经大学有很多财经界人士，所以不难打听他的背景。

蔡正元说：“虽然你念的是合并而来的科系，你在学校也不出色，但你在澳洲短暂的‘间谍生涯’，已经成为校内的大名人，让你的系主任周路，突然想起有你这个学生。每个老师学生提到你，无不啧啧称奇。”

蔡正元说，王立强有本事骗倒“澳洲周玉蔻”，让他搞了60分钟影片，连美国AIT也影射地加入面簿，美国《纽约时报》也快速转载，“还有台湾的蔡英文也以你为傲，大张旗鼓地查办你的‘假上司’”。

至于行骗事迹，蔡正元写到，2015年王立强快毕业时，“初试啼声骗一个想考上你的母校的学生家长，2016年你被轻微判刑，证明你的诈骗专业，比你的绘画专业更行”。

蔡正元也说，王立强2019年2月在上海骗了人民币460万元（89万新元），也以他的美术专长制作夫妻俩的假证件，于2019年4月赶快跑去香港。

蔡正元接着说到，王立强2019年6月即向澳洲申请政治庇护，9月就把“澳洲周玉蔻”唬的一愣一愣，“或许应该说，是不是台湾方面有人给了钱，让你们合作无间，11月份就在美国CIA协助下，演出一出‘中国间谍闹剧’”。

他最后写到，有趣的是，王立强在学校时的同学好友，都希望你继续行骗天下，尤其是骗台湾人和骗白人。