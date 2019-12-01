香港旅客人数连续四个月下跌 10月访客下滑44%

香港旅游发展局11月30日公布，10月整体访港旅客为331.1万人次，按年急挫43.7%，当中内地客占251.9万人次，劲减45.9%。这是访港旅客人数连续第四个月下跌。

据《信报》报道，旅发局表示，10月份旅客跌幅较8月和9月扩大，除了因为持续的公众活动外，也由于广深港高铁香港段及港珠澳大桥两大基建于去年10月落成，吸引大批内地旅客到访，推高该月的基数，所以令今年10月的跌幅较为显著。

翻查资料，8月和9月份香港整体访港旅客分别按年下挫39.1%及34.2%，其中内地客跌幅在9月时一度收窄至35%，到了10月再度恶化。

客源市场方面，10月份短途市场旅客按年减少43.5%至35.6万人次，各地区月内跌幅介乎两成至六成，来自泰国及韩国的旅客更分别劲跌60.2%及59.1%，而新加坡及日本亦大缩54.4%及44.9%。

至于长途地区，10月份旅客人数跌27.7%，至32.3万人次，来自美国、澳洲及加拿大的旅客跌幅超过三成，表现皆较9月为差；英国跌幅则最小，约14.6%。至于包括越南及印度等新市场，旅客期内按年减少28.6%，至4.45万人次。旅发局解释，由于旅客预订行程的时间一般较早，故预计影响会逐步浮现，跌幅将扩大。

另外，访港旅客持续急跌4个月，终拖累今年以来累计旅客人数按年出现倒退。首10个月整体访港旅客累计5007.5万人次，按年减少4.7%，是年内首度出现按年下跌，1月至9月时累计旅客人数仍微升0.2%。首10个月内地客有3944.8万人次，按年跌4.4%；非内地旅客则有1062.6万，减少5.8%。

旅发局表示，将展开推广活动，结集全城优惠，包括航空公司、旅行社、酒店、餐厅、商场及小店等，港人与驻港的海外人士也可受惠，希望吸引海外亲友及旅客来港。