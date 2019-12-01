港民聚集港铁站外纪念831事件

831太子港铁站事件昨天接近三个月，香港有数百名市民在太子站外聚会，一度堵路。警方曾发射胡椒球及催泪弹驱散市民，一名少女的脸部被胡椒球击中，眼镜破裂，左边颧骨受伤，由其他市民助敷治。

据香港《明报》报道，市民晚上7时许陆续到太子站B1出口外献花及点蜡烛，防暴警多次出动清理花坛。有黑衣人晚上8时30分在C1及C2出口用磨机破坏锁着闸门的铁链锁头，并将两闸关上，用索带锁上。约10分钟后，有黑衣人搬出杂物，堵塞太子道西及弥敦道。警方多次举蓝旗驱散，一度举起胡椒喷雾及胡椒球发射器指向记者及市民，晚上9时许向砵兰街方向发射数发胡椒球，击中一名少女的脸部。

港警昨晚在太子港铁站外驻守。（路透社）

香港在8月31日爆发严重警民冲突，警方当时进入太子港铁站开展围捕行动。港铁随后在9月10日公布831太子站冲突部分闭路电视画面，并强调没有人在这起事件中死亡。

此外，有百多人昨晚8时30分在九龙湾站外筑起人链声援香港理工大学生，高喊“五大诉求，缺一不可”、“香港人报仇”等口号，气氛和平，并在大约10时陆续散去。

当地组织“银发族老而不废”当天也联同一群中学生在中环遮打花园举行主题为“老幼携手和你同行”集会。身兼司仪的银发族代表谭国新和两名中学生司仪小白和Sylvia，在集会开始前手牵手，表明永不割席。大会宣布有3500人出席，警方称高峰时有650人。

另一方面，非建制派在上周的区议会选举中赢得黄大仙区议会全数25席后，当地组织“黄大仙连侬墙”昨晚在黄大仙广场举办庆祝会，先为牺牲受伤的抗争者默哀，并唱《愿荣光归香港》，然后切烧猪，也有人带来香槟。