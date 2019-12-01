中国驻英大使：林郑没有失败

中国驻英国大使刘晓明上周认为，香港特首林郑月娥没有失败，并称林郑的工作做得很好，她的政府和管治团队仍然获得中央政府的全力支持。

刘晓明周二（11月26日）在接受英国广播公司的专访时说，如果外部势力不在幕后操纵，激进的暴徒不破坏特区政府与民众的对话，她就不会失败。

据中国外交部官网周四提供的专访现场实录，刘晓明说，林郑和她的团队做了许多努力，他们以开放态度与民众接触、沟通，并称自修订《逃犯条例》风波发生五个多月以来，林郑和特区政府与民众进行了一百多场对话交流，但极端分子不给他们机会。

刘晓明也说，全民普选不可能一蹴而就，需要经过法律程序，中央政府致力于在香港实现普选。他指责反对派如果在2015年没有投票否决普选方案，2017年就可以实现普选。他承认，那不是百分之百的全民普选，但称全民普选要一步一步来。

至于上个月举行的区议会选举，刘晓明说，这正说明中国国家主席习近平阐述的严正立场产生了积极影响，并称只有在和平的环境下，民众才能行使民主权利。

刘晓明补充，虽然看上去反对派赢得18个区议会中的17个，但从得票率上看，40%的选民没有把选票投给反对派，并称在任何国家包括在西方国家选举中，在暴乱、动乱和经济放缓等背景下，当政者总是容易失去更多选票，而这些正是暴力犯罪分子造成的，他们给香港带来了巨大麻烦。

主持人在专访中提到，刘晓明和许多中国官员这几个月来一直说，香港沉默的大多数并不支持民主抗议示威，他们拥护中央政府，“我们现在知道事实并非如此”。刘晓明对此认为，目前下结论还为时过早，也指责暴力极端分子制造恐怖气氛，让一些选民无法前往投票站投票，并称之为“黑色恐怖”。刘晓明也告诉主持人，需要将和平示威者与暴力犯罪分子区别开来。

此外，刘晓明说，中国没有政治犯，并称没有人是因为不同政见入狱，入狱服刑者都是因为违法了中国法律，并称根本不存在中国法律阻止政治反对派存在的情况。

主持人也提到，最近有媒体披露了一些关于镇压维族人的中国共产党官方文件，显示过去两年多成千上万的维族人被关进看起来无异于监狱的营地。刘晓明回应时说，根本不存在所谓被披露的文件，并重申这是别有用心的人炮制的假新闻，是编造的故事。