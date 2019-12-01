中国代表团批巴切莱特涉港文章严重违反联合国宪章原则

中国驻日内瓦代表团昨天（11月30日）就联合国人权高级专员巴切莱特当天发表的涉港文章做出回应时，指责巴切莱特干涉中国内政，严重违反《联合国宪章》宗旨和原则，中国对此坚决反对，并已向巴切莱特和人权高专办提出严正交涉。

巴切莱特在刊载于香港《南华早报》的文章中说到，香港领导层走出抗议危机的唯一途径就是与整个社会进行广泛、开放与具包容性的对话。

巴切莱特认为，香港人已经通过区议会选举传达了明确信息，并称尽管各方都必须放弃使用暴力，但港府必须采取能建立信任的措施，例如对警察过度使用武力的指控进行公正调查。

中国驻日内瓦代表团发言人陈亚欧说，面对激进暴力犯罪行为，香港警队一直坚守岗位，恪尽职守，在执法过程中保持专业和克制，为恢复社会秩序、维护社会治安、捍卫香港法治付出了巨大努力，承受了巨大压力，做出了巨大牺牲。

陈亚欧说到，自修订《逃犯条例》风波发生五个多月以来，行政长官林郑月娥和她的团队做了许多努力，以开放态度与民众接触、沟通，与民众进行了一百多场对话交流，并称真正在破坏这些对话努力的是那些激进暴力犯罪分子和反中乱港势力。

陈亚欧指出，香港目前的问题根本不是什么人权和民主问题，激进分子打着“五大诉求”的幌子，肆无忌惮地实施暴力犯罪，践踏香港的法治和社会秩序，挑战“一国两制”底线，这不是在表达什么诉求，而是赤裸裸的“政治恐吓”、“政治要挟”，目的就是搞乱香港、瘫痪特区政府，进而夺取特区的管治权，使“一国两制”名存实亡。

他指责巴切莱特的文章公然干涉中国内政，向特区政府和警方施压，只会助长暴乱分子气焰，甚至鼓励他们采取更加激进暴力的行为。

陈亚欧也强调，止暴制乱、恢复秩序是香港当前最紧迫的任务，中国将继续坚定支持行政长官带领香港特别行政区政府依法施政，坚定支持香港警方严正执法，坚定支持香港司法机构依法惩治暴力犯罪分子。