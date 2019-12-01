香港警务处长：警方会留意本周局势才决定是否批准民阵周末游行

香港警务处长邓炳强今天（12月1日）说，过去两星期社会大体平静，只是昨晚在旺角再次有人堵路及纵火，并称警方会留意这个星期的局势，才决定是否批准香港民间组织民阵本周末举办的游行。

邓炳强在接受香港商台的访问时说，警方没有计划再次使用木弹，并已经用布袋弹取代木弹。他说，早前与传媒茶聚时可能讲得不清楚，有个别传媒理解错误。

至于昨晚在旺角发生的抗争事件，邓炳强表示难过。他说，过去两星期社会大致平静，整个社会都期盼持续和平，但不幸昨晚再有暴徒堵路、纵火，强调警方执法有底线，要遏止暴力行为，迫不得已下，用上三个催泪弹。邓炳强也说，明白用催泪烟会对普通市民有影响，但强调面对汽油弹等致命攻击，不能不用相应武力应对。

邓炳强表明，尊重记者采访自由，但过去曾经有警务人员在记者簇拥期间，被歹徒有机可乘鎅颈，几乎致命，可见警务人员执法有需要用适当武力保持安全距离。他也说， 警务人员在现场面对很大生命危险和威胁，因此他们工作有时比较紧张，为自己安全有点躁动，认为可以理解，强调警员需要时刻保持专业。他也说，现场少部份记者在现场气氛下也出现紧张情况，希望在互相理解下，情况能得以纾缓。

至于理工大学事件，邓炳强在节目上被问到社会有人认为围捕行动会造成人道危机。邓炳强回答，警方相信占领理大的人，当中很多都是所谓的“勇武暴徒”，也考虑到中文大学二号桥早前被暴徒占据，吐露港公路封闭一段时间，从中大撤离的暴徒后来转战理大，警方担心继续放任下去，他们会继续占领另一所大学，于是采取围捕策略。

邓炳强说，只要暴徒不用暴力，警方也不想使用任何武力，会采用刚柔并济、因时制宜的原则，但有些底线要守住，假如激进示威者投掷汽油弹，警方必须采取相应措施制止。

邓炳强也谈到，有人经常说警方与示威者的武力不对等，但暴徒使用弓箭、汽油弹攻击警员才是致命性，反而警方只是使用胡椒球弹枪保持距离，市民应该正视暴徒暴力的一面，但警方也反思为何市民会对警方执法有误解及谬误，并认为可能是透明度不足，警方会改善这一情况。

邓炳强还说，警队正用政府容许的不同方法，延长即将退休同事的任期，并在首阶段聘请约1000名退休少于两年的警务人员回警队任职，预计这个月内可以全部履职，对纾缓前线压力有很大帮助。

他也说，自己有责任保护警队同事，形容警队整体士气高昂，并称他探望其中一名受伤留医的警员时，对方反劝他多休息，并指要尽快回到前线，可见前线警员维护香港的心很高涨。

邓炳强说，担任警务处长理应是毕生光荣，但面对眼前的情况，他“笑不出”，也希望社会尽快回复平静。对于被视为鹰派，邓炳强说，自己做事为解决问题，而非为别人的评价，认为处事要刚柔并济及因时制宜，不能够铁板一块。

至于区议会选举，邓炳强说，警方的责任是防罪及灭罪，不会因为议会组成改变而动摇，希望新一届区议会继续协助警方，让社会尽快回复秩序。

被问到应否成立独立调查委员会，邓炳强说，假如有人将独立调查委员会视为针对警方的工具，那是不公义的。他重申，监警会是调查针对警方投诉个案最有效的渠道，警方会全面配合监警会正进行的调查，并已经与监警会成员面谈过数次。至于坊间提出特赦以解决当前困局，邓炳强说，应交由特首考虑。

另据香港《星岛日报》报道，邓炳强在出席节目后会见传媒时表明，基因行动原因，催泪弹的成份不便公开。