韩国瑜见国台办等官员被指涉嫌外患罪 台检方：没有不法行为

国民党总统参选人韩国瑜3月拜会香港中联办官员、中国大陆国台办主任刘结一，被民进党籍高雄市议员陈致中等人向高雄高分检递状告发涉犯外患罪嫌。台湾检方最终认定，韩国瑜表达支持九二共识不等同支持“一国两制”，且他当时仅具市长身分，应无权与对岸官员通谋有关主权事宜，全案查不出不法行为，因此签结。

据台湾《自由时报》今天（12月1日）报道，韩国瑜今年3月22日出访香港等地，与中联办主任见面、同月25日与刘结一会面，引发民进党籍高市议员陈致中等绿营人士不满，和同党高雄市议员陈慧文、郑孟洳、前议员萧永达及台南市议员李启维等人，在韩国瑜还未返台就前往高雄高分检递状告发韩国瑜支持九二共识，就等同默认“一国两制”，涉犯外患罪，“意图使中华民国领域属于他国”。陈致中也主张就算未遂也该罚。

不过，检方调查认为，两岸对九二共识的内涵本来就不一样，台湾是“一个中国、各自表述”，韩国瑜会面刘结一虽口头说支持九二共识，但难以此推论韩有支持“一国两制”，至于对岸如何片面表述对台政策，则并无碍台湾方面的主权。检方也认为中联办、国台办并非实行“一国两制”的核心单位。

报道称，韩国瑜4月间接受议会备询，多位议员质问他有无对中联办表达支持“一国两制”，韩国瑜对此回答“我手握心脏再说一遍，我支持中华民国，反对‘一国两制’”。另在同年6月，韩国瑜出席云林造势大会，对反修订《逃犯条例》议题也说台人不可能接受港澳“一国两制”，并称如果他有机会当总统，不会成为今日香港、明日台湾，检方难认定他有“使中华民国领域属于他国”的意图。