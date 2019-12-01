香港学者：催泪弹燃烧温度和时间不足以产生二恶英

香港警方近几个月在抗争中施放大量催泪弹，有当地市民担心催泪弹会产生致癌物二恶英。当地学者认为，施放催泪弹的燃烧温度和时间不足以产生二恶英。

香港中文大学生命科学学院副教授陈竟明在接受香港《星岛日报》的专访时解释，催泪弹主要透过爆炸形式散发催泪物质，主要物质为CS（氯代苯亚甲基丙二腈）和OC（辣椒素），其中CS含有氯和苯环，氯若果长时间燃烧有机会会产生二恶英，但燃烧温度需高达400至600度，并燃烧至少十分钟才会产生。

陈竟明说，催泪弹爆开时，一般燃烧温度仅约200至300度，燃烧仅约两分钟，所以他认为，催泪弹燃烧时间不够长，加上温度未够高，不会产生二恶英。

中大校园早前爆发激烈冲突，警方施放大量催泪弹。陈竟明对此说，早前从事环境管理相关工作的中大校友11月17日在中大二号桥附近收集泥土样本在本地化验，没有发现二恶英。此外，他本人在11月15日于校内抽取12个泥土样本送往加拿大化验，中大校方也在11月18日抽取八个泥土及八个水样本，同样送往加拿大化验。两者均获口头通知，暂时没发现二恶英，不过结果仍须进一步验证。

陈竟明也说，任何人若中了二恶英毒，可能会出现氯痤疮，但一般会在中毒后数个月发生，主要在面部、后颈或耳朵背后出现。他举例说明，前乌克兰总统尤先科15年前被落毒，也相隔数个月后出现氯痤疮，并长满全脸，血液尿液样本亦都含有较高浓度的二恶英。

不过，陈竟明也说，催泪弹含有化学物CS，会刺激神经系统，致身体出现肚屙、作闷、头晕及流眼水等反应，若持续不适未有改善，需要立即求诊。对于早前有抗争者被射中催泪弹受伤，陈竟明说，其高温足以灼伤及击伤，并认为警方只应射向地面空旷位置，不应直接射向人体，更不能在室内使用催泪烟。

对于近日有传警方使用中国大陆制造的催泪弹，陈竟明呼吁港府为释除公众疑虑，应该公开催泪弹的化学成分，多少市民或者警察有氯痤疮，以及环保署空气污染数据的二恶英浓度等，以释除公众疑虑。

另一方面，香港食物及卫生局局长陈肇始昨天（11月30日）公布，医管局至今接获2600多宗因反修例事件求医或轻伤的个案，包括吸入催泪烟人士，但接触催泪烟后的反应都是短暂，全部人均已出院。她早前曾说，没有文献研究显示催泪烟引致二恶英中毒个案，环境局局长黄锦星也称，二恶英主要来自焚烧垃圾。