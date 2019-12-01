玉门关遗址出土汉晋简牍首次完整公布

由中国敦煌市博物馆馆藏的玉门关遗址及周边烽隧出土汉晋简牍首次完整公布，并已经整理出版的《玉门关汉简》一书，为考证两汉玉门关址提供史料。

据中新社今天（12月1日）报道，《玉门关汉简》共收录敦煌市博物馆藏玉门关（又称“小方盘城”）遗址及周边烽燧发掘出土的汉晋简牍729枚，其中517枚属首次整理公布，内容涉及玉门关位置、出入关制度、中原与西域关系、西北边防制度、丝路交通等。

这些文献可弥补过去敦煌出土汉简的诸多内容，对玉门关址的探索以及两汉玉门关功能性质的研究具有重要意义。该书整理者还将曾收录在中华书局1991年出版的《敦煌汉简》内的212枚零散采集简进行了重新整理，在图版、释文的水平，以及编辑排版方面都有了大幅提升。

甘肃省文物考古研究所称，《玉门关汉简》收有上述各批简牍数据的原大彩色图版和红外图版，图版旁附释文，方便参阅比照。书后另附“相关简号对照表及尺寸规格”及“1998年玉门关遗址发掘简报”，有助于研究者进一步了解相关背景资料。

玉门关遗址为世界文化遗产，位于甘肃敦煌市西北约90公里处祁连山西端疏勒河南岸戈壁，是公元2至3世纪汉王朝设立在河西走廊地区西端最重要的关隘遗存，在地理区域上具有东西交通分界的标志地位。遗址及附近烽燧出土简牍文书，为丝绸之路沿线多民族的文化特征提供了特殊见证。

作为丝绸之路上至今保存最好、类型最完整、规模足够大的关隘遗存，玉门关遗址见证了汉代大型交通保障体系中的交通管理制度、烽燧制度与长城防御制度，及对丝绸之路长距离交通和交流的保障。