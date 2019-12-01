广深城际铁路在中国铁路率先实现微信支付扫码乘车

中国广深城际铁路即日起在中国铁路率先实现微信支付扫码乘车，今后乘坐广深城际动车的旅客无需提前购票，只需使用微信小程序“广深城际通”即可刷码进站，先乘车后扣费，“无需刷证件、无需实体票、出站才扣费”。

据中新社今天（12月1日）报道，广铁集团客运部相关负责人介绍，作为大陆首条实行列车公交化开行的铁路，广深城际日均开行列车85对，发送旅客10.6万人次，是广深两地间旅客重要出行方式。为进一步满足客流需求，提升旅客出行舒适度，铁路部门与微信支付团队达成合作，12月1日起在广深城际全线各站推出微信小程序刷码支付乘车新服务，刷码进站仅需三秒左右，相比以往买票、取票、现场核验有效身份证件进站等环节，可以平均节省时间15分钟以上。

负责人同时表示，新推出的微信支付是在实名信息基础上，加上人脸识别验证，进而确保是旅客本人购票，有效防止恶意抢票行为。

微信支付团队相关负责人表示，“广深城际通”小程序在扫码乘车技术与数据共享的基础上，增加了微信支付先乘车后扣费、免密代扣等支付功能，让旅客只需一部手机即可享受全程电子化畅行体验，有效助力铁路行业效率和服务质量升级。未来，双方还将继续探索合作，进一步提升旅客出行体验。

广深城际铁路今年1月也在全中国铁路率先正式实现刷支付宝坐车。