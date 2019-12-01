财政司长：社会风波重创香港经济 但对金融市场影响相对有限

香港财政司司长陈茂波今天（12月1日）说，持续近半年的社会风波重创了香港经济，也严重干扰了社会民生，但庆幸对当地金融市场影响仍相对有限，金融市场一直保持畅顺有序运作。

陈茂波在网志写到，香港在去年四月改革了上市规则，容许“同股不同权”股权架构的新经济企业及未有收入的生物科技公司在港上市，以及便利已在其他国际市场挂牌的创科公司来港作第二上市。

他举例说明，阿里巴巴便是在这个框架下，来到香港市场作第二上市。它的集资额约900亿港元（157亿新元），成为当地历来第三大的新股集资活动，也让香港今年以来的新股集资总额达到2800亿港元，有机会继续全球称冠。

陈茂波提到，数年前市场上讨论是否让“同股不同权”股权架构公司上市这议题时，曾经有过争议。他认为，在保障投资者权益的同时，也须确保市场与时并进、具竞争力，经咨询各方持份者后，便迅速对上市制度作出改革。

陈茂波也认为，去年修订上市规则的成效正逐步显现，且为香港股票市场带来新动力，并称港股的总市值已上升到36万亿港元，港府有信心未来仍有很可观的增长。

陈茂波在最后写到，香港的金融服务业持续良好发展且保持动力，目前占当地生产总值近两成，是支柱产业之一，并称为确保香港市场的竞争力，港府必须同时做好市场发展及监管的工作才能让优势持续，也逐步巩固并开创金融领域中不同范畴的优势，未来会不断提升香港金融服务业的竞争优势，贡献香港的经济发展。