抗争者在尖沙咀丢砖头与烟雾饼 港警发催泪烟尝试制止

大批香港市民今天（12月1日）下午在尖沙咀一带参与游行。香港警方称，部分抗争者向警员投掷砖头，一些抗争甚至投掷者烟雾饼，警方对此施放催泪烟，尝试以停止违法行为。

香港警方在官网上说，聚集在尖沙咀参与公众活动的人士，在下午3时后开始游行。根据安排，游行队伍从尖沙咀钟楼起步，途经梳士巴利道，再向红磡体育馆终点进发。

警方说，有部份激进示威者沿梳士巴利道，经过么地道花园时，向警方投掷砖头。因应现场情况，警方已使用最低所需武力，包括施放催泪烟。

警方也说，有数百名暴徒下午约5时在梳士巴利道近帝国中心一带投掷多枚烟雾饼，造成公众恐慌，现场非常混乱和危险。因应现场情况，警方别无选择下，也已使用最低所需武力，包括投放催泪烟。

综合香港《明报》《文汇报》和香港电台报道，香港民间发起今天下午的“毋忘初心大游行”，从尖沙咀钟楼对面空地游行至红馆，并重申五大诉求。

另有大批香港市民早前（12月1日）也聚集在中环遮打花园，感谢美国通过《香港人权与民主法案》。此外，有香港社工今早（12月1日）发起“孩子不要催泪弹”亲子集会，并从中环爱丁堡广场游行至金钟政总东翼前地，目的是促请警方停止施放催泪弹、要求政府化验催泪弹成分及处理社区残留物问题。亲北京支持者也在同一天举办快闪活动。