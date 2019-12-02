台媒：高雄副市长李四川上月与王金平会面 力拼国民党大整合

2020大选剩下40天，国民党南部整合仍缺王金平一角。国民党总统参选人韩国瑜日前约王金平见面未果，但据《联合报》了解，高雄市副市长李四川上个月已与王会面，王金平虽未表态支持韩国瑜，但有告诉李可以找哪些人帮助韩国瑜；现在党内正积极拉回王金平，希望能在最后一刻大团结，完成国民党整合的最后一里路。

过去挺郭、与王金平关系友好的高雄市议会副议长陆淑美昨天（12月1日）在出席女儿黄韵涵造势场致词时表示，希望郭台铭、王金平能与韩国瑜同台，争取国民党大胜利。对此，韩国瑜在受访时表示，所有人来支持立委参选人和韩国瑜，我们都非常感谢。

昨天出席帮忙高雄立委参选人站台的高雄市副市长李四川，已在上个月与王金平碰面交谈，李四川过后也证实。他表示，王金平有告诉他可以找哪些人帮助韩国瑜，不过并未谈到未来是否会支持韩国瑜。李四川过去曾任国民党秘书长，调和鼎鼐的功力党内有目共睹，虽然未能撮合“韩朱配”，但也尽力促成党内团结。

原本传出要帮立委参选人黄韵涵站台的高雄市农会理事长萧汉俊，碍于与王金平的交情未出面与韩国瑜同台。不过据悉，萧昨天与地方人士餐叙时，其中也有韩幕僚在场，双方交谈气氛融洽。加上高雄市农会总干事杨东杰出席力挺立委参选人王龄娇，韩阵营认为，即便萧汉俊未公开力挺，但杨东杰出来代表在高雄的派系已整合，对韩国瑜选情后势看好。

党内人士表示，王金平虽然之前跟郭台铭、柯文哲合作，但最后并没有得到同等待遇，至今也未帮民众党、亲民党甚至郭台铭子弟兵站台，严守中立立场。现在王金平也陆续开始帮党内立委参选人辅选，除了台北市立委，昨天也到苗栗去帮立委陈超明站台，表示王金平仍心心念念国民党，希望能在最后一刻大团结。

陆淑美受访表示，王金平所支持的总统候选人主要是看对方提出的政见是不是能够符合他的期许，他才要会站出来支持，但不会阻挡身边的人要支持谁。不过由于目前的总统候选人所提出的政见并没有达到他的期许，所以他还没有决定要为谁站台。