受反修例冲突影响 香港政务主任申请人数跌两成

香港政府五大主要职系包括向被视为“高官摇篮”的政务主任（AO）、二级行政主任（EO）等空缺招聘，向来争崩头，但在持续半年仍未见退潮的反修例风暴下，本报获悉，本年度申请政务主任职系人数大跌两成，少了3000人，平均仅267人争一席位；二级行政主任职系申请人数亦大减四千或跌一成八，平均逾百人争一席位，连同二级助理劳工事务主任、二级助理贸易主任、二级运输主任职位的申请者数目全告向下。AO及EO职位申请人数更创“占中”年后新低。有学者分析，政府长期形象低落、无所作为，加上反修例事件出现大抗争有一定影响，已敲响警号。

港府在九月中展开2019至2020年度招聘政务主任、二级行政主任、二级助理劳工事务主任、二级助理贸易主任及二级运输主任的工作，共278个空缺，持大学学位或应届毕业生符最低申请门槛，十月四日已截止申请。其中在政府架构内被视为“天之骄子”的政务主任，负责制订及推行公共政策，起薪点由五万多元（港元，下同，约8788新元）至逾十万元，向受精英大学生欢迎，今年度目标招募45人；二级行政主任的起薪点逾三万元至五万多元，目标招募多达180人。

据《星岛日报》取得公务员事务局最新数据显示，今年度申请政务主任职系者有1万2000人，较18/19年度大减3000人，跌幅达两成，平均267人争一席位。二级行政主任职系申请人数一向较政务主任职系多，亦由上年度的2万3000人，到今年度大减4000人，至共1万9000人申请，跌一成八，平均106人争一席位。

至于入职要求相对上两者宽松的二级助理劳工事务主任、二级助理贸易主任及二级运输主任职位，分别有1万7000人、1万6000人及1万2000人申请，平均850人、4000人及414人争一席位。

再对比近年五大主要职系申请情况，发现当社会出现重大事故，申请人数即下跌。例如2014年社会出现大规模“占领行动”，由中环蔓延至铜锣湾、旺角，其中政务主任、二级行政主任职系的申请人数，分别较13/14年度减少4000人及6000人，跌幅均逾两成三，至15/16年两者申请人数再下降，直至16至17年才显著反弹，不过，此后申请人数亦再度回落，今年度更为“占中”年后的新低。

香港中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强分析，不但是新入职申请的，政务主任流失率近来亦高，“在高位的亦请辞，与政府长期自我形象低落、士气低落，无所作为有关，考入去政府又点？一样无所作为。”

他相信，反修例事件对申请有关职位意欲有一定影响，造成心理阻碍，“是有警号，政府形象低落、无所作为已是长期现象，社会有大抗争，令情况更差。”

在反修例下，曾有一批政务主任及行政主任在网上发出匿名联署，要求政府正视问题，重建互信，及成立独立调查委员会等。