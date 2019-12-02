被拘捕一周年之际 孟晚舟发公开信感谢支持者

昨天（12月1日）是华为首席财务官孟晚舟在加拿大被拘留一周年，华为心声社区今早（2日）公布孟晚舟写在一周年之际的公开信。

孟晚舟在题为“你们的温暖，是照亮我前行的灯塔”的信中写到，自己在过去一年里“经历了恐惧和痛苦，失望和无奈，煎熬和挣扎”，但也“学会了坚强承受，从容面对，不畏未知”。

她感谢公司同事的温暖与鼓励，以及客户和供应商们，“在这个至暗时刻选择了给予我们更多的信任、支持和等待”，成为更加努力的动力。

孟晚舟在信中也透露自己被捕后，暂时拘留在温哥华枫叶岭女子矫正中心的经历，指那是自己“最艰难的日子”，但表示狱警和狱友的善良帮助自己熬过这段时光。

华为心声社区12月2日刊登被拘留在加拿大的首席财务官孟晚舟的公开信。（页面截图）

以下为公开信全文：

冬天的脚步近了，万山红遍、层林尽染，自然之美映入眼帘。

本无意流连，却困顿此间，斗转星移竟已一年。

这一年，经历了恐惧和痛苦，失望和无奈，煎熬和挣扎。

这一年，学会了坚强承受，从容面对，不畏未知。

从前的深圳，时间总是过得很快，每天的日程都是排得满满的，从一个目的地奔向另一个目的地，从一场会赶往另一场会。“早餐会”、“午餐会”、夜里总开的“夜总会”，已是华为人的标配。我总是觉得分身乏术，总是觉得时间那么的不够用，在一个时间段里平行地多任务处理，是唯一的解决方案，这也是每个华为员工的真实写照。从太平洋之东到大西洋之西，从北冰洋之北到南美南之南，都有我们忙碌的身影，都有我们努力的付出。也正因为这样，我从来没有时间静下心来看看风景、读读时光。

忙碌把时光缩短，苦难把岁月拉长。

现在，时间总是过得很慢，慢得让我有足够的时间去读完一本书，慢得让我有足够的时间去跟同事们讨论一件小小的事情，慢得让我有足够的时间细细地完成一幅油画。

一年的光阴，慢慢地从指尖滑过；一年的陪伴，你们的温暖和鼓励一直在我心间。

华为的同事们在心声社区上一次又一次地留言，任何一个关于我的消息，都能筑起高楼。

我们的客户和供应商们，在这个至暗时刻，选择了给予我们更多的信任、支持和等待，这当然也成为我们更加努力的动力。

每次庭审，法庭外都排起长长的队伍，大家的热情和支持一直暖在我的心头。

我还听同事说，有外卖小哥在我们的外卖单上留言：“华为加油”、“华为努力”，寥寥几字足以让我们瞬间温暖。这些点点滴滴都支持着我们勇往直前。

还有无数的网友们，常常在各种与华为相关的新闻下跟帖，有的温暖，有的坚定，有的绵长，有的精练，有的深情款款，有的质朴如兰，无不表达对我们的信任与支持，还有一如既往的关心。

当然，在这个国度，民众们的善良也令我难忘。枫叶岭女子矫正中心狱警和狱友的善良，让我熬过了最艰难的日子；法官宣布同意保释时，听众席上响起的掌声，让我禁不住泪如雨下；彻夜的大雪之后，保安公司的员工暖心地为我年迈的母亲扫出一条小径，让我们感受到了冬日的暖阳。

每次出庭，都给法庭的工作人员增加了很大的工作量，真心地道一声：“谢谢，给你们添麻烦了”。

这些点滴时刻，这些无数瞬间，总能带给我温暖，总能带给我力量，真心谢谢你们的陪伴常在，真心谢谢你们的温暖如春，这些都已汇成生命的记忆，都已聚成奋斗的力量。正是你们的一句话，你们的一份心，支持着我多读一本书，多上一堂课，不惧距离遥远，不畏前路泥泞，在不自由中寻找心灵的自由，在坎坷中品味生命的芳香。

灯，左“火”右“丁”，火是希望，丁是人本。有你们的地方，就有万家灯火，荧荧光芒是温暖，更是方向，总能在黑暗中给予我们信念的力量。

亲爱的你们，这些温暖都是照亮我前行的灯塔！

孟晚舟，2019年12月1日于温哥华