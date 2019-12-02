西王集团陷百亿债务难自拔 山东民企初现火烧连营

中国山东的西王集团未能按时兑付到期债券，进一步加深了资本市场的担忧。有评论认为，山东当地民企间存在复杂的互保网络，在少数公司遭遇困难后，也将更多企业拖入困境。西王集团的债务困境能否妥善解决，或在一定程度上影响当地企业未来的融资。

据彭博社12月2日的报道，西王集团10月未能按期兑付“18西王CP001”本息，触发了至少四只债券的交叉违约条款，其中“18西王CP002”交叉违约豁免议案未能获得足够多的持有人同意，于11月27日提前到期，公司最终也未能兑付。而“18西王CP001”也未在展期到期后兑付本息。公司称，正就存续债券制定和解方案，且方案已征得相当数量债券持有人的支持。

值得关注的是，西王集团实际控制人父子此前已将所持部分股权质押给当地国企，邹平市国有资产投资控股有限公司。此外，今年7月份时，公司与山东省金融资产管理股份公司以及地方国企签署了战略合作框架协议，拟联合发起30亿元（人民币，下同，5.84亿新币）的基金，用于向公司提供流动性支持，东方金诚报告显示，截至今年9月，到账4亿元，未来将用于偿还短期债务及解决下属公司的股权质押问题。

西王集团旗下上市公司西王食品股价在11月跌至2015年初来的最低；西王特钢和西王置业股价目前均在历史低位附近徘徊。

根据该公司的半年度报告，截至今年6月末，西王集团总资产约498亿元（人民币，下同，96.89亿新币），总负债约307亿元，其中有息借款212.89亿元。彭博汇总的数据显示，目前西王集团待偿债券合计金额约百亿元。彭博多次致电公司，电话未获接听。

始建于1986年的西王集团位于山东省邹平市西王村，涉及玉米深加工、特钢、物流以及国际贸易等多个产业。据公司网站，2018年西王集团实现利税26.8亿元，职工超1.6万人。目前旗下有三家上市公司，分别是A股的专注于玉米油的西王食品、以及港股的西王特钢和西王置业。

评级公司东方金诚的报告显示，西王集团是国内最大的玉米胚芽油生产企业，具有较强的品牌优势，但近两年受齐星担保事件等的影响，公司直接融资大幅减少，但同时仍需偿还大量到期债务。两年多前，邹平市当地另外一家民营企业齐星集团出现流动性紧张时，西王集团作为担保方曾对其进行全面的托管经营。

彭博在报道中写道，山东省民营经济发达，但当地民企多年发展中形成的债务互保关系却成了拖垮诸多企业的多米诺骨牌。虽然西王对齐星担保最终涉及金额远小于初期的预计，但区域经济景气度降低，叠加资本市场对山东省企业的信用风险愈发谨慎，西王集团10月取消了一期公司债券的发行。

山东省另外几家大型民企，包括如意科技、玉皇化工和山东三星集团的美元债继续遭到美元债投资人的抛售。未来西王集团是否能够继续获得政府的流动性支持，能否尽快出台实质性的债务偿付方案，对于恢复市场信心至关重要。

今年9月份时，中国境内评级机构东方金诚曾将公司的主体信用等级AA+列入观察名单。在10月西王未按时足额兑付“18西王CP001”后，东方金诚已下调公司的主体评级至BB，展望负面；此后更进一步下调至C。