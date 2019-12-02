陈茂波料港府今年将现财政赤字 将是15年来首次

香港财政司司长陈茂波说，香港经济环境转差，税收及卖地收入减少，加上年中推出纾困措施，政府将在这个财政年度录得财政赤字，是15年以来首次。

据香港01报道，陈茂波今早（12月2日）出席香港立法会财经事务委员会会议，报告香港经济情况时作出上述表示。陈茂波强调政府有足够财政储备，财政状况仍然良好，未来会继续以前瞻性的理财政策为市民纾困和进行投资，确保财政资源用得其所和保持财政状况稳健。

他介绍，香港上半年经济按月增长0.5%，近月受社会事件及暴力冲击的严重打击，经济情况急剧恶化，香港第三季GDP按年收缩2.9%，是自2009年以来第一次出现按年下跌，并连续两季出现负增长，显示香港经济已步入衰退。

陈茂波还介绍，由于环球制造业及贸易活动放缓，香港当地货物出口于第三季实质跌幅扩大至7.1%，10月分货量显着下跌一成。

在访港旅游业方面，服务输出大幅下滑13.8%，是自2003年第二季以来最大跌幅。香港内部需求于第三季明显转差，私人消费在逾10年以来第一次下跌，跌幅达3.4%。经济信心低迷，整体投资开支跌幅达16.3%。

在楼市方面，陈茂波指受社会事件、中美磨擦及环球经济转弱影响，楼价于5月至10月回软，10月楼价较5月高位回落5%，但与去年底比较仍有约4 %的升幅。