俄专家：俄罗斯有能力把对中国供气量提升到对欧出口水平

俄罗斯国家能源研究所所长谢尔盖∙普拉沃苏多夫表示，俄罗斯有能力把向中国出口天然气的规模提高到对欧洲供气水平。

2014年5月，俄气与中石油天然气集团公司（CNPC）签署为期30年的东线供气合同，约定俄方每年通过“西伯利亚力量”管道向中方供应380亿立方米天然气。项目拟于2019年12月初启动。

据俄罗斯卫星通讯社报道，普拉沃苏多夫认为，俄罗斯与中国在天然气领域的合作是无可避免的。他说：“俄罗斯东部有大型气田，把这些天然气供往国内市场不现实，因为没有能消费这么多天然气的人口。而气田旁边就是一个人口世界第一、工业发展世界第一的大国，所以向中国出口这些天然气是不可避免的。 ”

他说：“供应量一定会提上来，提高多少现在还很难说。还会进行地质勘探，气田数量还会增加。提高的余地很大。向欧洲的供应量提到了2000亿立方，因为俄罗斯的天然气储量世界第一，总的来说对中国的供应量也能逐渐提高到这个水平。“

2015年5月，俄罗斯天然气工业股份公司和中国石油天然气集団公司就西线（“西伯利亚力量2号”天然气管道）供气的基本条款签署协议，不过有待解决并不简单的价格问题。

普拉沃苏多夫说：“前景是有的。问题在于，西线通往中国人口稀少的地区，天然气在中国国内的运输距离相当长。而中亚国家也在向这些地区输气。“

他指出，在有竞争的情况下，中方会想要俄方在价格上让步；但俄气无法以低于对欧价格向中国出售天然气，因为一旦这样做，欧洲也会要求降价。