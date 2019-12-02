田北辰：北京终须放宽对港政策 愈高压青年人愈抗拒

被视为温和建制派的中国港区人大代表田北辰在香港区议会选举中落选，他受访时称，中国中央政府需要考虑在一些非原则性的问题上，多放手让香港处理。他认为，现在的社会局面已显示，过去收紧管治的一套难以实行。

据香港01报道，田北辰接受该媒体采访时谈及了香港这次的区议会选举结果。从比率上，田北辰认为中间温和路线得到不少市民支持，不过在单议席单票制下，始终不敌新增的选民。

他承认，基于其双料议员的身份，落区的时间确实有减少，但其在所属的荃湾愉景选区，主要的票源都已经拿到。最终仍然败选的原因，在于一些过往没有投票、视这次区选为“政治议题公投”的选民。

田北辰忆述落区时与街坊的对话场面时提到，部分居民在选举期间主动询问他对“五大诉求”的立场。他展示了一则居民的讯息，该居民表示很认同田北辰的工作政绩，但最终仍选择投给田北辰的对手刘卓裕，因为要表达对政府和警察的不满。

田北辰说，“在这种政治环境下，选民不会再看细节。一句‘五大诉求，田生你支不支持’，已盖过一切。” 田北辰表示，五大诉求之中，他只支持撤回修例及成立独立调查委员会。

被问到香港政府高官至今无人被问责下台，建制派是否被“代为问责”时，田北辰没有直接回应，但表示：香港前特首董建华最有问责精神。

在追问下，田北辰引述他听到的港民意见称，自己被问到过为何建制派没有给政府压力，要求官员问责。其中居民最针对的，是香港律政司司长郑若骅。

他解释，当初《逃犯条例》争议期间，自己曾提出“港人港审”方案，平衡追究逃犯与港人对大陆法制的担忧，但被郑若骅一口否定。有港民反映港人港审方案合理，不明白为何郑若骅如此强硬。

对于美国总统特朗普签署《香港人权与民主法案》，田北辰认为，“特别关税区地位、是否容许入境，其实权力永远都在他们（美国）手上，无论有没有这条法案，这把刀永远都在头上。”他相信，法案的通过是政治取态居多，只要中美关系恶化，香港人无论如何都受影响。

对于中国中央政府未来的对港政策，田北辰建议，中央采取“揸大放小”的态度。在一些原则性的立场强硬，在其他问题像港人治港、高度自治上，尽可能放宽一点。

他透露，近期有不少香港居民问他：“是否觉得港人治港、高度自治已变成一句口号？”田北辰回答称，近几年的环境，的确不少人觉得香港比回归的前10年收紧了。

田北辰说，“我不觉得北京还有什么选择。现在很明显，中央对港政策愈收得紧，年轻一辈就愈抗拒国家。虽然香港今日老年人口较多，但老年人始终会离开，现在仍在读书的一代，二十年后很难保证和今日四十多岁的人想法一样，经历这次事件的一代人，将来也会容易有抗拒心态。”