消息：中石化跻身巴西石油炼厂第二轮竞购名单

路透社引述四位知情人士报道称，巴西国家石油公司(Petrobras)已选出四组团队，竞逐巴西石油欲出售的四座炼厂，这四组团队包括中国石化、阿布扎比国有基金、及两家巴西公司。

据路透社29日的报道，巴西石油第一批欲出售的炼厂在11月初收到无约束力出价。消息人士称，巴西石油上周选定了进入第二轮竞价程序的团队。由于相关细节事属机密，消息人士不愿具名。

其中两名消息人士称，1月中旬之前料将提出具约束力出价。第一批待售炼厂的规模最大，合计产能为96.1万桶每日，相当于巴西全国炼油加工产能的40%。

消息人士称，中国石油化工集团公司(Sinopec Group)、阿布扎比的穆巴达拉投资公司、巴西的Ultrapar Participações SA以及Raizen都获选进入下一阶段。Raizen是巴西食糖和酒精巨头Cosan SA与荷兰皇家壳公司（Royal Dutch Shell Plc)的合资公司。

消息人士称，中石化及穆巴达拉计划出价竞购RLAM炼厂。RLAM位于东北部的巴伊亚州，是巴西历史最久的炼厂。RLAM需要大幅整修，中石化有意与中国一建筑公司组成财团。两名消息人士称，穆巴达拉料将安排一项由西班牙石油公司Cepsa参与的交易。穆巴达拉及凯雷投资集团都是Cepsa的投资者。

对此，Ultrapar、Raizen及穆巴达拉均不予置评。尚未能取得巴西石油及中石化评论。

根据巴西反垄断机构Cade设下的规定，买家在每个地区只能购买一座炼厂。