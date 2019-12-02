长三角一体化规划出炉 中心区千余公司市值占A股逾20%

《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》12月1日出炉，在中国“三省一市（江苏、浙江、安徽，上海）”分工合作、错位发展的同时，纲要提出，要加强区域合作联动。推动长三角中心区一体化发展，带动长三角其他地区加快发展，引领长江经济带开放发展。

据第一财经报道， 根据纲要，长三角中心区包括上海市，江苏省南京、无锡、常州、苏州、南通、扬州等27个城市，面积22.5万平方公里，占三省一市总面积（35.8万平方公里）的63%。

梳理统计，长三角中心区的27个城市共有1014家上市公司，涉及28大行业（申万一级行业类别）。其中，公司数量最多的行业为机械设备127家，化工93家，汽车73家，医药生物70家；数量最少的行业为采掘和休闲服务。

整体从数量来看，上海作为长三角地区唯一的超大城市以302家上市公司领跑。三大省方面，浙江省344家、江苏省256家、安徽省80家。其中，杭州142家、南京89家、合肥43家分别领跑所属各省。

从公司属性来看，中国民营企业超半壁江山达664家、地方国有企业有174家、中央国有企业达63家。

以11月29日的收盘价为基数，长三角地区1014家上市公司总市值达122604亿元（人民币，下同，23863.84亿新币），市值占比A股达20.70%，其中交通银行以3778亿元称霸市值榜首。

分企业属性来看，中国民营企业有三家企业市值过千亿，地方国有企业共有六家企业市值超千亿，其中两家逾两千亿。中央国有企业中，杭州的海康威视市值直逼三千亿大关，为2935亿元。

此外，制造业也是本次长三角区域一体化发展的重点。

纲要显示，制定实施长三角制造业协同发展规划，全面提升制造业发展水平，按照集群化发展方向，打造全国先进制造业集聚区。

纲要同时指出，要围绕电子信息、生物医药、航空航天、高端装备、新材料、节能环保、汽车、绿色化工、纺织服装、智能家电十大领域，强化区域优势产业协作，推动传统产业升级改造，建设一批国家级战略性新兴产业基地，形成若干世界级制造业集群。

事实上，上述10大领域中，在长三角地区已有部分是A股中的龙头企业。以电子信息、生物制药、化工、新材料、智能家电等领域为例，涉及的上市公司包括药明康德、复星医药、亨通光电、海康威视、韦尔股份、上海石化等等。

在科创产业层面，目前，长三角地区已拥有上海张江、安徽合肥两个综合性国家科学中心。同时，大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术与传统产业渗透融合，集成电路和软件信息服务产业规模分别约占全国二分之一和三分之一，在电子信息、生物医药、高端装备、新能源、新材料等领域形成了一批国际竞争力较强的创新共同体和产业集群。