内蒙广播电台原台长赵春涛一审获刑18年

中国内蒙古广播电视台原党委书记、台长赵春涛被一审判处有期徒刑18年。

据新华社报道，该媒体记者从内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院获悉，该院日前依法一审判决赵春涛犯受贿罪、单位受贿罪、巨额财产来源不明罪、故意伤害罪以及包庇、纵容黑社会性质组织罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑18年。

该法院审理查明，赵春涛利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物折合人民币317万余元（人民币，下同，61.83万新币），数额特别巨大；赵春涛身为原内蒙古电视台台长、法定代表人，在代表单位签订、履行合同过程中，为他人谋取利益，该单位非法收受回扣人民币124万余元，其属于直接负责的主管人员；赵春涛的家庭财产和支出明显超过合法收入，差额巨大，经责令其说明来源，仍有价值人民币393万余元的财产不能说明来源。

法院称，赵春涛为泄私愤，指使他人殴打被害人，致被害人轻伤二级；赵春涛身为国家机关工作人员，利用其担任内蒙古广播电视台党委书记、台长的职务便利，不依法履行职责，阻挠、干扰纪检机关对黑社会性质组织的调查工作，包庇、纵容黑社会性质组织进行违法犯罪活动。

内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院认为，赵春涛的行为构成受贿罪、单位受贿罪、巨额财产来源不明罪、故意伤害罪以及包庇、纵容黑社会性质组织罪，罪名成立，应数罪并罚，判处其有期徒刑18年，并处罚金50万元。对赵春涛违法所得予以追缴，上缴国库。