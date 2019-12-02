台农委会提六项质疑 将韩国瑜借贷购宅案送检调查

国民党总统参选人、高雄市长韩国瑜南港买房贷款案从11月6日延烧至今。台湾行政院农业委员会对该案件提出六项疑义，并移请台湾台北地方检察署及相关主管机关调查侦办。

据《联合报》报道，农委会今天（2日）开记者会，针对台湾肥料公司所提出的报告提出六点疑义。台湾农委会副主委陈骏季表示，农委会针对台肥提出的调查报告进行检视，并将有疑义部分交由检调厘清。他并澄清，这过程没有任何政治力介入。

当初为了打房，台湾中央银行2014年6月26日公告，将原2012年6月22日认定“购置高价住宅”买卖金额判断标准从8000万元（新台币，下同，358.87万新币）调降为7000万元，最高贷款成数也从六成调降为五成。农委会称，台肥这案子为上开法令变更适用范围，因此才会衍生买受人贷款差额(约总价二成)应如何付清的争议。

陈骏季说，台肥在处理建案契约条款适用争议，并没有以正式公文询问金管会，仅以承办人个人名义电子信箱询问，就确定这件案分期付款行为，有没有违反公司法第九条，这样因为政策变更，是归责于买方还是卖方，还是不可归责双方，他认为这不像是上市公司的作为。

他表示，台湾内政部曾函复台肥内容并未明确认定本件建案买卖契约中，第九条二(三)因政令变更，导致发生贷款差额可归责于买受人的条款无效，台肥没有就争议部分再函询内政部，自行解读判定该条款无效，改适用第九条二(一)不可归责于双方条款，农委会认为有疏失；这是借贷案中非常重要的转折点，定型化契约是私权行为，是否合乎各项法律规范，却没有正式的公司行文，从台肥的报告中仅看到个人去问。

另外，整个案子从借贷一年延到二年，后来从10年变成20年的分期付款，之前都是同一位与业务有关的人经手，但延长借贷到20年时，却变成一个完全没有接触过的员工签办；通常超过5000万就应该要送交董事会，这房屋贷款总额13亿元，却以内部签呈由董事长决行，没经过董事会。

陈骏季说，台肥在2014年8月4日签办处理方式陈核过程中，用“总经理OOO”核章，与其签稿会核表“总经理顾问OOO”核章不同，有伪造文书之嫌；分期付款期间财务报表的会计科目为“应收帐款”，与台肥公司财务处开立的收款发票为“银行贷款-土地款”也不一致，也恐有违反公开发行公司内部控制制度之嫌，以上疑义都需要进一步厘清，因此交全案交由检调调查。

陈骏季表示，到底当初台肥的决定是否合法，农委会无法判断，因此将全案送交检调，若是合法，那内部是否合程序；整个预售屋共有70户，最后有32户做贷款十年延长到20年的分期付款，因为各户的财力不同，到现在仍有13户还在缴纳贷款中，农委会仅针对台肥提出的调查报告审视，并没有审判权力，因此要移请调查局厘清疑点。

他也说，这案子发生在2014年到2015年间，农委会并没有主动调查这案子；是11月6日借贷案爆发，立法院也要求农委会需要积极了解，基于农委会是台肥的最大股东，将全案移送检调，希望能够尽早的厘清疑义，过程并没有政治力介入。