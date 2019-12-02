DHL调查：若中美贸易战恶化 逾25%跨国公司无应急方案

快递巨头德国邮政 (DPWGn.DE)下属子公司的一项调查显示，中美贸易战拖延到第16个月并继续给供应链造成干扰，但超过四分之一的跨国公司还没有制定应急预案。

路透社报道，调查中超过半数的反馈者所在公司的年营收超过10亿元人民币（约1.94亿新元），多数公司来自美国和欧盟。

在反馈者中，工程和制造业者中有48%、汽车业者中有40%表示，他们根本没有制定应急方案，即便中美两国的这两个领域都受到贸易战的很大冲击。

“我们目前正面对新的形势，多数供应链专家过去从未遇到过，而且我认为许多人甚至很难弄明白他们可以做些什么来应对这种新形势，”DHL Resilience360的风险监控产品主管Shehrina Kamal说。

在那些已决定不会将业务或生产转移出中国的受访者中，一些人表示他们并未受到贸易战的影响。不过，有43%的人也指出，与中国工厂和供应商长期以来的联系，以及搬迁需要耗费的成本和时间，也是他们留在原地的理由。仅有8%的人表示，他们预期关税最终将被取消。

调查显示，在已将生产转移出中国的12%受访者中，一些人士称他们面临着技术工人短缺、港口货物严重积压和维持供应商质量等棘手问题。印度和越南是这些企业搬出中国后最青睐的目的地。

本次调查是由德国邮政旗下的供应链风险管理软件平台DHL Resilience360进行的，调查收到供应链高管给出的267个匿名反馈，所涉及产业包括医疗保健、汽车和消费。