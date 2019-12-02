中国最新大型无人机曝光 可歼敌于3000公里之外

近日，中国一种巨型作战无人机，在媒体中再次曝光。 最新照片显示这一最新超大型无人机，携带大量导弹、炸弹模型，展示其强大战斗力。

据新浪军事报道，该无人机就是中国四川腾登科技公司的中高度长航时TB001作战侦察无人机。

它又被称为TW328。TB001作战无人机，又被称为“双尾蝎”，此前已经以模型和试飞照片的形式出现。该机目前在中国西南部进行试飞。滕登科技，实际上是中国成都611研究所的分支，主要产品包括了TB001作战无人机在内的多个大型无人机型号。同时该公司还与顺丰速递合作研究大型运输无人机的可能性。

3月时TB001作战无人机已经开始了试飞。成功的试验标志着该飞行器发展的一个关键里程碑，为批量生产和交付客户铺平了道路。同时，TB001作战无人机多次在公开展览中亮相，并携带大量导弹、炸弹展示自己的军事用途。此外有报道指出，为了提高TB001电子系统架构的可靠性和稳定性，该公司仍在进行了进一步的开发工作。

TB001作战无人机这架飞机的特点是双尾撑机身设计，这一设计在机翼上向后伸出两个尾翼支撑部分，每一部分连接一个垂尾，两个垂尾顶部以平尾形式结合，形成一个尾撑、垂尾、平尾整体框架受力的结构。这一设计也出现在二战著名的P-38闪电战斗机等多种战机上。近年多种大型长航时无人机也采用类似的结构，有着整体强度大、重量轻、保证尾翼控制能力的前提下降低高度和设计难度的优点。

在TB001作战无人机每个尾撑的前方结构上，安排了各一台涡轮增压活塞发动机。每台发动机配备一个三叶螺旋桨。双发动机令这一巨型无人机拥有更大的动力，同时降低了对每台发动机的性能要求。该机还配有可伸缩的起落架，以减少空气动力阻力。

根据该公司公布的数据，TB001作战无人机最大起飞重量（MTOW）为2800公斤，总翼展为20米，长度为10米，高度为3.3米。这一设计能够飞行到8000米的最高实用任务高度，最大航程6000公里。在携带1000公斤有效载荷时，续航时间为35小时。近期顺丰快递与该公司合作，使用改进的TB-001无人机空投携带货物的吊舱，最大化发挥其出色载重能力，甚至将有效载重提高到1.2吨。2017年12月，经过改装的TB-011无人机协助华为在多山的云南省实施修理基站的任务，将货物送至难以从地面抵达的地点。

在与地面指挥所协同作战方面，这一可高度自动化控制的无人机，在视距内与地面指挥所有效通信范围达到280公里。同时TB001作战无人机也能配备一套卫星通信数据链，令双向通信距离半径扩展到3000公里。

在作战方面，TB-001作战无人机可携带大量导弹和精确制导炸弹。在最新照片中，该机试飞时携带了三种不同型号的导弹和制导炸弹，共计八枚。假如配备中国最新为彩虹、翼龙系列作战无人机研制的小型空地导弹，或者牺牲航程，该机可轻松携带多达24枚制导武器。同时它也可以携带单发重量更大的制导武器，例如多枚250公斤制导炸弹，以攻击更为坚固的目标。

即便在携带同样数量、重量的武器的情况下，TB001作战无人机也可以比现役的中国军队无人机进行更长时间的留空作战任务，从而令监控、打击地面目标的严密程度进一步提高。

据称该公司已经在研制航程高达惊人的7000公里的货运无人机。这是一架八发动机的无人机，使用喷气式动力，翼展40米，有效载荷为20吨。这相当于一架中型载人或货运客机的运载能力。这种将使用碳纤维材料的双体货运无人机，在两个机身之间携带一个有效载荷模块，目前预计将于2020年投入使用。当然，这个飞行能力等同于中型客机的庞然大物，也可以用于搜救、空中加油、长时间侦察监控和情报收集等任务。由于它携带一个大型载荷模块，可通过快速更换这一模块，实现灵活变化其任务能力。它巨大的有效载荷也可以使它成为空中加油机，为搜救直升机、巡逻战斗机、货物运输机和轰炸机等飞机加油。

该公司高管强调了相关无人机系统的民用应用前景，可进行航天发射、警务、勘探、消防、边防巡逻和紧急救援等等多样化任务。 随着该系列无人机后续产品的大规模生产，能够实现规模经济，从而降低价格。

可以说TB001作战无人机只是中国蓬勃发展的无人驾驶航空领域的一个缩影。事实上，它是成都110家无人机制造商之一打造出来的其中一个具体机型，但已经可以看到其极为强大的作战能力和民用前景。随着中国价值数十亿美元的无人机行业在规模和技术复杂程度上的爆炸性增长，中国军用、民用无人机业务将快速向前推进，并在更广阔的全球市场上占据更大的份额。