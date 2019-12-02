王岐山：中国坚定支持多边主义

中国国家副主席王岐山昨天（12月1日）在广州“2019从都国际论坛”开幕式致辞时表示，中国坚持和平发展、坚定支持多边主义。

据央视新闻、新华社等媒体报道，王岐山强调，中国发展不是要取代谁，不会在世界上扩张称霸，而是秉持共商共建共享的全球治理观，推动实现国际关系民主化。

王岐山说，中国是多边主义的践行者及捍卫者，亦是受益者及推动者，坚守联合国宪章宗旨与原则，广泛参与国际组织及国际公约，积极承担国际责任，恪守世贸组织规则。

他提到，中国主动开放市场，倡议共建“一带一路”，与世界共享中国发展机遇，强调中国主张构建新型国际关系、打造人类命运共同体，愿意与国际社会合作，全面落实2030年可持续发展议程，积极参与应对气候变化，打造开放共享的世界经济。

他也指出，中国首先要维护自身，继而才可造福世界。该论调在中国高层领导人过往就全球化等议题公开发言中属少见。由于正值中美贸谈关键时刻，有分析认为王岐山的说法是强调把本国核心利益列为第一考虑，令外界关注中方或持更强硬态度。

王岐山也不点名批评美国搞封锁主义。他明言，近年来经济全球化出现波折，单边主义、保护主义、民粹主义兴起，从根本上冲击多边主义理念和秩序，“选择融合还是分隔，合作还是纷争，世界期待理性回答。”

019从都国际论坛以“多边主义与可持续发展”为主题，逾260位外国前政要、国际组织前负责人、企业家、及专家学者等出席。