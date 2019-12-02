纪念美丽岛事件40年 台“独派”周六办游行

台湾南社、守民主护台湾大联盟等台湾“独派”团体，在本周六（7日）下午于美丽岛事件发生地点举行游行活动。

据《联合报》报道，台湾之友会总会长黄昆虎和当年参与过美丽岛事件的人权运动者艾琳达、台湾前立委邱垂贞等人今天（2日）出席“守民主，护台湾祈祷会，美丽党事件40周年”记者会。

黄昆虎表示，这次游行是要唤起台湾人别忘记美丽岛事件，更要唤起台湾人民觉醒。

黄昆虎呼吁民众在明年选举中支持台湾现任总统蔡英文，不分区政党票也要投给民进党，让2020民进党国会过半。

邱垂贞今天在现场重唱了当年美丽岛事件现场演唱的《望春风》。邱垂贞说，正因当时唱这首禁歌，让他被判五年刑期、关了四年牢。邱垂贞说，许多台湾现在的年轻人已经不知道美丽岛事件这段历史，希望藉由周六的活动，使大家不要忘记美丽岛事件。

艾琳达则表示，美丽岛事件之后，尽管民进党已经完全执政，不过这几年来，民进党做得不足，不够坚持美丽岛当年的理想，希望民进党还有机会。她认为，台湾不是要完全听美国的，台湾应该要坚持走自己的路。

美丽岛40周年活动将在12月7日下午1时30分至6时30分举行，活动地点为高雄捷运美丽岛站二号出口，届时将有小规模的游行及纪念活动。