“太南了”等入选2019十大流行语

据《人民日报》、新浪新闻、澎湃新闻等媒体报道，《咬文嚼字》编辑部今天（12月2日）发布2019年十大流行语：

一、文明互鉴

互鉴，即相互借鉴；文明互鉴，即世界上不同文明之间加强交流，相互借鉴。2014年3月27日，中国国家主席习近平在联合国教科文组织总部发表演讲时提出，“文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富”。2019年5月15日，习近平在亚洲文明对话大会开幕式上再次强调，“文明因多样而交流，因交流而互鉴，因互鉴而发展”，引起全球共鸣。“文明互鉴”是构建人类命运共同体的人文基础，是增进各国人民友谊的桥梁、推动人类社会进步的动力、维护世界和平的纽带。

二、区块链

区块链是一个信息技术领域的术语。从本质上讲，它是一个共享数据库，存储于其中的数据或信息，具有“不可伪造”“全程留痕”“可以追溯”“公开透明”“集体维护”等特征。基于这些特征，区块链技术奠定了坚实的“信任”基础，创造了可靠的“合作”机制，具有广阔的运用前景。2019年1月10日，国家互联网信息办公室发布《区块链信息服务管理规定》。2019年10月24日，在中央政治局第十八次集体学习时，习近平强调，“把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口”“加快推动区块链技术和产业创新发展”。“区块链”已走进大众视野，成为社会的关注焦点。

三、硬核

硬核，译自英语“hardcore”，原指一种力量感强、节奏激烈的说唱音乐风格。后来引申指“面向核心受众，有一定难度和欣赏门槛的事物”，如“硬核游戏”（hardcore game）即指玩起来非常有难度的游戏。近年来，其含义进一步引申，人们常用“硬核”形容“很厉害”“很彪悍”“很刚硬”，如“硬核规定”“硬核妈妈”“硬核玩家”“硬核人生”等等。今年年初，电影《流浪地球》的热映引发了一场对“硬核科幻”的讨论，“硬核”的热度进一步增高。

四、融梗

梗，来源于“哏”，本指艺术作品中的笑点，也指故事的情节、片段及创意等。融梗，即把别人精彩的创意融合进自己的作品中。近年来，因多部文艺作品涉嫌“抄袭”，网络上出现过好几次针对“融梗”定性的集体讨论。但到底是“合理借鉴”还是“违法抄袭”，二者的“边界”到底在哪，始终不能达成一致意见。今年10月底，热播影片《少年的你》的原小说被爆料“融梗”日本推理小说作家东野圭吾的多部作品，网友议论纷纷。易中天在微博上发文点评，认为“除非极个别的天才，很少有作家能够做到绝不借鉴，关键在于是笨拙地模仿甚至直接抄袭，还是创造性地用人如己”。“融梗”再次引起广泛关注。

五、××千万条，××第一条

2019年春节上映的科幻电影《流浪地球》，受到普遍好评，国内外影迷纷纷叫好。在影片中反复出现的行车安全提示语“道路千万条，安全第一条。行车不规范，亲人两行泪”，一下流传开来。这句“安全守则”并不合辙押韵，读起来甚至还有点拗口；但贴近现实，能唤起人们的安全意识，在人们心中产生了共鸣。随后，使用范围扩大，衍生出了新的造句格式“××千万条，××第一条”，如“健康千万条，睡眠第一条”“护肤千万条，科学第一条”“祝福千万条，健康第一条”等等。此格式同样在社会上广为传播。

六、柠檬精

柠檬精的字面意思是“柠檬成精”。柠檬味酸，与嫉妒他人时“心中酸溜溜”的感觉相合。因此“柠檬精”最初用在他人身上，是用来嘲讽他人的，其含义与“嫉妒”类似。近来，它的贬义色彩在不断淡化，有时也用在自己身上，即用于自嘲，表达对他人或外貌或才华，或物质条件或情感生活等各方面的羡慕。“我柠檬精了”就相当于“我羡慕了”。有时也说成“我柠檬了”，或“我酸了”，表达的都是同样的意思。还出现了“酸甜柠檬精”的说法，多用来形容被别人的浪漫爱情甜到又不禁产生羡慕的“酸”意的复杂心情。

七、996

“996”指一种工作制度：早上9点上班，晚上9点下班，每周工作6天。这种工作制度常出现在互联网等高科技公司。2019年3月，互联网公司的程序员们在网络上公开抵制“996”工作制。2019年4月12日，阿里巴巴的官方微博发布了马云的一段发言，马云称“996”是修来的福报，引发了社会的强烈反弹。当天下午，马云立即回应，称“任何公司不应该，也不能强制员工996”。“996”违反了《中华人民共和国劳动法》，招致了社会各界的批评。

八、我太难/南了

“我太难了”出自“快手”视频网站上的一个“土味视频”。视频配了一曲忧伤的音乐，主播眉头紧锁，眼神空洞，一边说着“我太难了，老铁，最近压力很大”，一边欲哭无泪地用双手紧紧扶住额头。该视频发布后，“我太难了”立即引爆网络。随后，网络上还出现了以“我太难了”为主题的表情包，为了好玩有趣，用麻将牌中的“南风”代“难”。也有人据此把话说成“我太南了”。“我太难/南了”的流行，是普通网民希望释放生活压力的心理表现。

九、我不要你觉得，我要我觉得

“我不要你觉得，我要我觉得”，出自2019年暑期热播的综艺节目《中餐厅》第三季的嘉宾黄晓明之口。在节目中，作为“店长”的黄晓明以自我为中心，在有关餐厅菜式、采购等事情上，常常不顾及其他人的意见，将盲目自信及独断专行表现得淋漓尽致。黄晓明在节目中的“经典”台词“我不要你觉得，我要我觉得”“这事不需要讨论”“听我的，我说了算”等等，迅即在网上流传开来。“我不要你觉得，我要我觉得”的流行，反映了人们对霸道、蛮横人格的嘲笑和反感。

十、霸凌主义

霸凌，音译自英语“bully”，指横行霸道、恃强凌弱。霸凌主义，指用“霸凌”的方式处理国与国之间的矛盾。美国在处理国际事务时，丝毫不顾及国际关系准则，丝毫不考虑其他国家的合理要求，频繁挥舞制裁和关税大棒，动辄施压别国，粗暴干涉他国事务。并且连伪装和说辞也不要了，赤裸裸地宣称“美国优先”，要全世界维护美国的利益，为美国买单，给美国让利。一意孤行，屡屡挑起事端，并“诚实”地承认军队滞留中东是为了石油。“霸凌主义”是一个国际热词，引起了世界各国人民的关注。美国的霸凌主义思维和行径，给全球带来巨大危害。