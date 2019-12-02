2020年起港澳台居民可在大陆参加社保

中国人社部日前公布了《香港澳门台湾居民在内地(大陆)参加社会保险暂行办法》(下称《暂行办法》)，自2020年1月1日起施行。

据中新经纬客户端消息，办法规定，在内地(大陆)依法注册或者登记的企业、事业单位、社会组织、有雇工的个体经济组织等用人单位依法聘用、招用的港澳台居民，应当依法参加职工基本养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险，由用人单位和本人按照规定缴纳社会保险费。

在内地(大陆)依法从事个体工商经营的港澳台居民，可以按照注册地有关规定参加职工基本养老保险和职工基本医疗保险；在内地(大陆)灵活就业且办理港澳台居民居住证的港澳台居民，可以按照居住地有关规定参加职工基本养老保险和职工基本医疗保险。

在内地(大陆)居住且办理港澳台居民居住证的未就业港澳台居民，可以在居住地按照规定参加城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险。

在内地(大陆)就读的港澳台大学生，与内地(大陆)大学生执行同等医疗保障政策，按规定参加高等教育机构所在地城乡居民基本医疗保险。

已经办理港澳台居民居住证且符合在内地(大陆)参加城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险条件的港澳台居民，持港澳台居民居住证在居住地办理社会保险登记。

办法也明确指出，参加社会保险的港澳台居民，依法享受社会保险待遇。