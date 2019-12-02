中国央视：香港拥有高度而非全部的自治权

中国中央电视台发表评论文章《心歪眼瞎才看不到香港的真相》。文中写道，“香港拥有高度的自治权，但中国从来没有哪条法律文字写的是香港拥有完全的自治权。”文章引述香港基本法160条条文称，上面写的是香港拥有的诸多高度的而非全部的自治权。

文章开头写道，在香港的修例风波中，“一些国家、媒体、政客的‘睁眼瞎’现象非常扎眼。”

文章引述美国众议院议长佩洛西11月21日的话，佩洛西说道，“中国已不再遵守对香港享有完全自治的诺言。多年来，全世界越来越看清香港人民被剥夺了完全的自治权，其自由正被残酷地镇压。”

评论文章认为，“香港拥有高度的自治权，但中国从来没有哪条法律文字写的是香港拥有完全的自治权。在《中华人民共和国香港特别行政区基本法》的160条条文中，佩洛西可以逐条仔细去看，上面写的都是香港拥有的诸多高度的而非全部的自治权。”

文章还引述了香港前政务司长陈方安生，称陈方安生2014年7月2日在外国记者协会致辞时说，“如果你看《基本法》附件一，附件一表示如果需要在2017年或当年写的2007年（即2007年之后）修改行政长官的选举办法，则必须获得三分之二的立法会议员通过，行政长官同意并向全国人大备案。”

评论文章写道，陈方安生说的是“备案”。而《基本法》附件一第七段的规定：“2007年以后各任行政长官的产生办法如需修改，须经立法会全体成员三分之二多数通过，行政长官同意，并报全国人民代表大会常务委员会批准。”

文章称，把“批准”改成“备案”，让香港很多人被误导，让真相变得扑朔迷离。

文章最后写道，其实佩洛西和陈方安生都读得懂《基本法》，也知道香港真相。“这些人之所以胡说八道，只有一个原因，心歪导致眼瞎。”

文章最后表示，“在香港问题上，我们毫不担心，真相会输给谎言。毕竟，谎言就是谎言，编造得再高级，也不改其谎言本质。倒是对某些人的病症，我们有些信心不足，眼瞎能治，心歪难医啊。”