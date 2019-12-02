硕士论文偏离专业 台中州科大机械系停招

台湾中州科技大学机械与自动化工程系工程技术硕士班部分毕业论文疑似与专业不符，出现命理、夜市、教师幽默感教学、社区志工满意度等题目。该校的校内招生委员会决定，涉事研究所2020年起无限期停招。

据《联合报》报道，台湾教育部今天（12月2日）下午将召开私校咨询会，但中州科技大学不等会议结果出炉，校内招生委员会就决议该研究所从2020学年度起无限期停招，并已经将包括校长、副校长、系主任与职员进行惩处，也重新建立研究论文的开题流程。

台湾中州科技大学副校长柴云清说，这次事件发生后，校方决定从严处置。校长黄思伦、副校长柴云清和原来的系主任都负监督不周的责任，被记一大过，现任系主任调离原职，由校长暂代系主任。另外前任系所助理记一大过、现任助理记两小过。

他表示，未来硕士班开题流程会更严谨，题目仅能与“工程”、“科技”相关，不能再以管理方向开题，柴云清表示：“未来绝对不会再有偏离的状况发生”。

另据《中时电子报》报道，台湾私校工会此前称，从2013年后，中州科大机械与自动化工程系所属的工程技术硕士班，有六成毕业论文与工程技术无直接关系。论文课题是命理、升迁制度、甚至是观光夜市等，明显与教学目标不府。

中州科大在上月22日收到台湾教育部通知后，随即召开校务会议，做出无限停招决议及相关处置。