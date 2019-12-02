中国发改委原副主任努尔·白克力被判无期

中国国家发展和改革委员会原副主任、国家能源局原局长努尔·白克力被一审判处无期徒刑。努尔·白克力当庭表示服从判决，不上诉。

据中国最高人民法院官博发布的消息，中国辽宁省沈阳市中级人民法院12月2日公开宣判努尔·白克力受贿案，对被告人努尔·白克力以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对努尔·白克力受贿犯罪所得赃款及其孳息予以追缴，上缴国库。

努尔·白克力当庭表示服从判决，不上诉。

法院经审理查明，努尔·白克力在1998年至2018年之间，利用担任中共新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市委副书记、市长，中共新疆维吾尔自治区党委常委、副书记，新疆维吾尔自治区人民政府代主席、主席，国家发展和改革委员会副主任、国家能源局局长等职务上的便利或职权、地位形成的便利条件，为相关单位和个人在承揽工程、推广产品、享受优惠政策等事项上提供帮助，直接或通过他人非法收受上述单位和个人给予的财物，折合人民币共计7910万余元（1537.45万新币）。

沈阳市中级人民法院认为，被告人努尔·白克力的行为构成受贿罪，数额特别巨大，应依法惩处。鉴于努尔·白克力到案后能主动交代监察机关尚未掌握的大部分犯罪事实，如实供述自己的罪行，认罪、悔罪，积极退赃且涉案赃款赃物已大部分追缴，具有法定、酌定从轻处罚情节，依法可从轻处罚。法庭遂作出上述判决。