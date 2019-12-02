消息：中国国资委拟开展央企煤电资源整合试点工作

消息人士透露，中国国务院国有资产监督管理委员会近日发布中央企业煤电资源区域整合试点方案，计划开展中央企业重点区域煤电资源整合试点工作，力争到2021年末，试点区域煤电产能压降四分之一至三分之一。

据路透社报道，两位消息人士周一（12月2日）透露了上述消息。方案主要涉及的中央企业包括：中国华能、中国大唐、中国华电、国家电投和国家能源集团，视具体情况可适度扩展至国投和华润集团等其它涉煤电中央企业。

他们并称，国资委计划通过区域整合优化资源配置，淘汰落后产能、减少同质化竞争，缓解经营困难。到2021年末，试点区域煤电协同持续增强，平均设备利用小时明显上升，整体减亏超过50%，资产负债率明显下降。

方案确定甘肃、陕西、新疆、青海和宁夏五个煤电产能过剩、煤电企业连续亏损的区域为首批试点区域。确定中国华能牵头甘肃，中国大唐牵头陕西，中国华电牵头新疆，国家电投牵头青海，国家能源集团牵头宁夏。

方案提出，牵头单位要通过股转债、引入战略投资者等措施加快降低试点区域煤电企业负债率，妥善化解债务风险，要积极探索混合所有制改革，加快解决历史遗留问题。

方案要求依法合规开展资产重组置换，以产权无偿划转为主，市场转让为辅，尽量不产生现金交易，人员、负债随资产一并划转。上市公司所属煤电企业，将股权上移至母公司后再划转，也可以市场化方式转让或置换。

路透已就上述消息联络中国国资委，但暂未获其立即置评。