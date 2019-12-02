林郑﹕政府愿聆听民意让香港重新出发

香港特首林郑月娥今日（2日）出席“《香港01》2019 经济高峰论坛”时表示，最近的社会事件确实对香港有影响，但相信事件最终仍会过去。她表示期望各方可以一齐努力，克服当前困难，重新出发。

据香港01报道，林郑月娥指，香港正面临外忧内患，一方面中美双方仍未达成贸易协议，而美国总统特朗普签署《香港人权与民主法案》，令双方关系更紧张。对此，中国外交部﹑中国中央政府驻香港联络办公室及外交部驻港特派专员公署，均已作出批评，指出这属公然干预香港事务及干涉中国内政。

她表示，香港政府亦发出声明，指出相关法案并不合理，及向抗争者发出错误信息，无助缓和香港局势。同时英国脱欧等不明朗因素亦加剧香港经济下行风险；早前国际货币基金会（IMF）已下调今年全球经济增长预测至3%，为2009年以来最低，香港作为一个外向型经济体，难免受到影响。

林郑月娥继续说道，不过更令人担心的是香港内部情况，自从6月中起，连续五个多个月香港各区出现暴力事件，对市民生活造成影响。她明言相关暴力事件无助香港发展，反会让香港经济更严峻，第三季香港经济按年收缩2.9%，为10年来最差；政府亦再次将香港经济增长预测向下修订至全年收缩1.3%。

林郑月娥说，现在政府首要工作是止暴，同时进行非常彻底的反思，务求可以走出当前局面，可是在市民每日仍处于担惊受怕情况下，难以进行理性分析，走出当前困局。

她表示在区议会选举前后数日，社会曾出现和平﹑安全有序的情况，可是在最近两日又再次发出暴力事件。

她表示，政府及其本人仍愿意以谦卑的态度，听取市民意见，汲取教训让香港重新出发。为了支持香港经济，她指出财政司司长已推出三轮刺激经济措施，并会视乎情况再推出措施，让企业渡过难关。

她又指出自其2017年担任行政长官以来，政府在经济上担当促成者及推广者角色。如推动香港交易所修改上市规则，让新兴经济企业来港上市，当中包括阿里巴巴。

林郑月娥介绍，截至今年11月底，已有15家企业按新的上市规则来港挂牌；又指出从年初至今年11月底，香港股市新股集资额已达2300亿元（港币，下同，402.09亿新币），有机会再次成为全球新股集资额最多的市场。同时政府在去年已对企业实施利得税两级税制安排，及增加企业进行研发时可获得的退税金额，透过税制改革以推动经济发展。

在推广者角色方面，林郑月娥指出自其上任两年多以来，已签署四份自由贸易协定，迄今已签定自由贸易协定已达八份，又指出在过去六个月，频密进行向外推广工作。她亦希望不同机构继续向外推广香港，而推广香港是其工作一部份。

林郑月娥表示，最近的社会事件确实对香港有影响，但相信事件最终仍会过去。她期望各方可以一齐努力，克服当前困难，重新出发。