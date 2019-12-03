上海迪士尼优化安检流程：新增两台X光机

上海迪士尼乐园的两个安检通道昨天（2日）各新增了一台X光机以及新的指示牌。此前，“入园需翻包检查”等规定饱受消费者争议。

据澎湃新闻报道，上海迪士尼度假区发言人称，确实正在进行使用X光机并辅助以人工服务进行安检流程的测试，测试过程中将不断进行设备调试，为未来设置更多的X光机支持安检做好准备。

上海迪士尼度假区发言人表示，此次使用X光机并辅助以人工服务进行安检流程的测试，其主要内容包括X光机的技术稳定性、效率以及游客反馈。测试过程中将不断进行设备调试，为未来设置更多的X光机支持安检做好准备。

目前，上海迪士尼乐园并未给出未来新增更多X光机进行安检的具体时间。

今年9月，上海迪士尼度假区对安检流程和服务进行了优化，建议游客在安检时可以自己打开包袋，如安检人员有要求，游客可自行将可疑物品取出，并在完成检查后放回。当时，度假区表示，在未来采用如X光机在内的安检设备，辅助人工服务等手段进一步优化安检流程。

根据相关法律法规和政府部门的指导意见，所有游客及其随身行李在进入上海迪士尼乐园前必须进行安全检查。游客需要遵循演职人员的指引进行安全检查程序。所有个人随身行李都必须接受检查，所有游客都需要通过金属探测器。