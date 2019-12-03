中国船舶集团昨签署300亿元人民币项目

中国船舶集团昨天与合作伙伴签署了近300亿元（人民币，下同，58亿新元）的船海项目，集团有限公司领导班子配备以及具体分工也已明确。

据澎湃新闻报道，中国船舶集团党组副书记、董事、总经理杨金成透露，昨天上海举办的2019年中国国际海事会展上，中国船舶集团与合作伙伴签署了近300亿元的船海项目，这也是中国船舶集团有限公司成立以来的首个大型船海项目集中签约仪式。

这些项目包括：重庆川东船舶重工与中远海运（上海）有限公司2艘1.38万吨不锈钢化学品船项目的签署、大连船舶重工与招商轮船4艘VLCC项目建造合同的签署、外高桥与工银租赁2+2艘21万吨散货船项目、外高桥与EPS公司2+2或2+3艘21万吨散货船项目建造合同的签署等。

与此同时，昨天晚间，在2019年中国国际海事会中国船舶集团招待会上，中国船舶集团党组书记、董事长 雷凡培介绍了新公司领导班子成员的构成和业务负责情况。

据中国船舶集团此前官方披露，近期，中央组织部有关负责同志在企业干部大会上宣布了中央关于中国船舶集团有限公司领导班子配备的决定：雷凡培任董事长、党组书记，杨金成任董事、总经理、党组副书记，吴永杰任董事、党组副书记（保留中管企业正职待遇）。

对于领导班子具体的分工，雷凡培介绍，党组书记、董事长雷凡培，负责主持集团公司和党组全面工作；党组副书记、董事、总经理杨金成，负责主持集团公司生产经营日常工作；党组副书记（中管企业正职）、董事吴永杰，负责集团公司党建和组织人事相关工作。

雷凡培表示，当前，国际经贸形势复杂多变，全球环境保护相关规则规范要求不断提高，新船成交持续低迷，造船市场面临前所未有的严峻挑战。同时也看到，在世界科技革命和产业变革的驱动下，航运和造船业正在加速向智能、绿色、安全、高效方向转型，世界海事业大发展的历史潮流没有变化，航运和造船业在新的时代面临新的发展机遇。

中国船舶集团有限公司经国务院批准，于今年10月14日由原中国船舶工业集团有限公司与原中国船舶重工集团有限公司联合重组成立的特大型国有重要骨干企业，11月26日，中国船舶集团有限公司在京正式揭牌。该集团有科研院所、企业单位和上市公司147家，资产总额7900亿元，员工31万人，拥有中国最大的造修船基地和最完整的船舶及配套产品研发能力，是全球最大的造船集团。