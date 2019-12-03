贵州省贵安新区公安局原局长高永昌被双开

贵州贵安新区公安局原党委书记、局长高永昌严重违纪违法问题进行纪律审查和监察调查。

据澎湃新闻报道，根据贵州省纪委监委网站消息，高永昌违反政治纪律和政治规矩，搞团团伙伙、拉帮结派，破坏贵安新区公安局政治生态，政治信仰缺失，信谣传谣，对抗组织审查，不按照有关规定报告个人重大事项；违反中央八项规定精神，搞形式主义、官僚主义，对扫黑除恶工作行动少落实差，包装材料应付上级检查，违规收受可能影响公正执行公务的礼品礼金，违规超标准使用办公室。

同时，高永昌还违规为他人工作调动、职务提拔提供帮助，违规自设职位任用公务员，违规安排近姻亲任职；违反廉洁纪律，与多名女性搞权色交易、钱色交易，违规从事经营活动，违规向管理服务对象借款、放贷并获利；违反群众纪律，耍特权、抖威风，损害党群、干群关系，违规向相关施工企业摊派费用；违反生活纪律，与他人长期保持不正当性关系。违反国家法律法规，构成职务违法。利用职务上的便利，为他人谋取利益，索取、非法收受他人财物，数额特别巨大，涉嫌受贿犯罪。

报道指，高永昌身为国家公职人员，严重违反党的纪律和国家法律法规，且在中共十八大后不收敛、不收手、不知止。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经省纪委常委会会议、省监委委务会议研究，决定给予高永昌开除党籍处分；由省监委给予其开除公职处分；追缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。

高永昌简历

高永昌，男，回族，1961年7月生，安徽省来安县人，1985年7月参加工作，1988年12月加入中国共产党，大学本科学历。2014年至2019年6月间，任贵州贵安新区管委会党组成员（兼），贵安新区公安局党委书记、局长。