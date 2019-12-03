华为回应离职员工被拘251天：支持员工运用法律武器维护自己的权益

针对华为离职员工李洪元被拘251天事件，华为公司昨晚发声回应称尊重司法机关的决定，也支持李洪元运用法律武器维护自己的权益。

据澎湃新闻报道，华为昨晚针对前员工李洪元事件发布回应称：华为有权利，也有义务，并基于事实对于涉嫌违法的行为向司法机关举报。“我们尊重司法机关，包括公安、检察院和法院的决定。如果李洪元认为他的权益受到了损害，我们支持他运用法律武器维护自己的权益，包括起诉华为。这也体现了法律面前人人平等的法治精神。”

根据李洪元的自述，从2005年起他在华为技术有限公司及其旗下子公司工作了12年。2018年初第7次合同到期后，华为决定不再与其续约，双方商谈后确定，公司对其以“2N”的标准进行离职补偿，补偿总金额30万余元（人民币，5万8000新元）。

但拿到这笔补偿金的9个月后，某天早上7点还在睡梦中的李洪元被广东省深圳市公安机关刑拘、逮捕，最终在251天后被深圳市龙岗区检察院决定不起诉而重获人身自由。

昨天李洪元妻子受访时表示，媒体各种解读远超出他们的预料，因此他们决定不再接受记者采访。“原本是《刑事赔偿决定书》出来后我们想发在华为内部的论坛心声社区上澄清一下，但没想到有人发到外网了，引发网络上各种讨论，各种猜测都有，我们就想出来澄清说明一下我们的真正想法，但即便这样我们说的话媒体还是各种解读，已经超出了我们的控制。”

李洪元妻子说：“我们原本还是希望能跟华为高层和任总能够沟通一下，但现在消息出来后相当于有了沟通渠道了，我们也就不要求一定要当面沟通了，但我们还是希望华为能给我们一个道歉，毕竟是他们误告才导致这件事。”

据了解，华为看到这一事件在网络发酵后，也内部开会进行了专门的讨论。

一位华为内部人士表示，这起事件起初是源于华为的举报，但最终检方起诉李洪元，检方的做法跟华为没有关系了。“如果他觉得委屈，那应该走法律途径起诉华为，请求法院给他一定补偿。”

不过，李洪元妻子表示，暂时还没有考虑到是否会起诉华为，“这都是未来长远的事情了，暂时还没有考虑到这点。我们还是希望有个道歉。”