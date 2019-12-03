“水滴筹”因流量绩效和审核漏洞再陷信任危机

众筹平台“水滴筹”因“扫楼式筹款”以及审核漏洞问题引发信任危机，公司昨天承认有此现象，将舍弃原来以服务患者人数为主的绩效管理方式。

据《新京报》报道，11月30日，水滴筹因一则《卧底实拍医院扫楼式筹款，审核漏洞多》的报道在网络上引发信任危机。该报道称，水滴筹大量招募筹款顾问，这些顾问以“志愿者”的身份在医院“扫楼”，若患者有意向发起筹款，志愿者们就开始帮患者撰写求助人的故事，但经济状况和诊疗费用缺口均由筹款顾问口头询问；而筹款金额更是志愿者和患者家属之间“商量”着确定；并且，志愿者宣称在筹到钱之后，公司不会调查筹款去向。

相关消息一出，不少网友纷纷表示“这就是我越来越少捐款的原因”、“不要让别人的善良被过度消费”、“消费善良，以后会导致真正需要帮助的人筹不到钱”等。

对于这一报道，12月2日，水滴筹回应称，初步调查显示，线下人员违反服务规范的类似现象确有不同程度存在，其同时表示，报道中提及的“提成”实为公司自有资金支付给线下服务团队的酬劳，并非来自用户筹款。

此前，水滴筹在官方微博上发布了关于“线下筹款顾问”相关报道的说明称，自即刻起，线下服务团队全面暂停服务，整顿彻查类似违规行为。针对报道中提到的财产信息审核、目标金额设置、款项使用监督等问题，水滴筹称，公司皆建立了相应的审核机制，确保财产等信息的充分公示并联合第三方机构验证，同时持续跟进款项的使用情况。

昨天不少已经进入筹款环节的水滴筹筹款项目仍显示患者诊断证明正在验证中、患者身份证件及患者合照正在验证中等字样。

水滴筹方面表示，水滴筹的使命在于通过社交场景积累流量，也是水滴公司社会价值最直观的体现。水滴公司也通过水滴筹搭建了一个健康保险保障的场景，通过大病筹款场景激发用户健康保障意识的觉醒。

据悉，水滴筹所在的水滴公司旗下共有筹款、互助、保险三大业务主线，水滴保险持有保险经纪牌照，于2017年5月份正式上线，其官网显示，截至2019年6月，平台已与国内60多家知名保险公司建立了深度合作关系，推出了80余款高性价比保险产品。

京师上海国际总部金融与房地产律师陈雷博受访时表示，营利组织做公益也要明确区分公益和营利的界限，通过公益来宣传保险从原则上来说没有太大问题，但是公益本身的开支详情应该是公开的，而如果该营利组织通过做公益来盈利，肯定是不合适的。

“在公益实践过程中，给参与人员发一些小补贴，也是可以理解的，但是如果发很高的工资、提成的话，那就完全违背公益目的了，也过度消费了捐赠者。在国外，公益的审核是很严格的，一些公益信托都会由律师事务所、审计机构去监督其资金用途，一旦出现问题，也会有相应的处罚措施。”陈雷博进一步表示。

对于舆论的质疑，水滴筹也在昨天了绩效管理方式的调整方案：舍弃原有以服务患者人数为主的绩效管理方式，调整为以项目最终过审的合格通过率为依据，考核围绕筹款全过程，侧重项目真实合规和服务质量维度。

外，不少有车有房的人士也在水滴筹上发起了筹款，并顺利提现。平台显示，一位有车有房且家庭年收入超20万元（人民币，下同，3.8万新元）的求助者在未变卖房、车的情况下，获捐了约43万元。

大多受访对象都无法接受这样的捐赠项目。广州的小李也认为“有车有房还出来要捐款，这不是和没车没房、真困难家庭抢筹款么？我觉得生病要筹款，至少也得卖车卖房后，实在不够再说，毕竟爱心人士的钱也不是大风刮来的。”

律师陈雷博称，如果一些本身就不符合捐助条件的人发起捐助，筹了很多钱，我觉得如果这个人本身有侵占目的，那么可以告其侵占罪或者诈骗罪，进行适当处罚。

