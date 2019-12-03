澎湃新闻批华为拒不道歉：再大的道德光环 也不能侵蚀公民尊严和人身自由

针对华为离职员工李洪元被拘251天事件，澎湃新闻昨晚发表名为《拒不道歉的华为：没有同理心，让人害怕》的评论，称华为“没有道歉，不屑解释，不想沟通”，并提醒华为“再大的企业，也是由一个个劳动者组成的；再大的道德光环，也不能侵蚀一个公民的尊严和人身自由。”

根据李洪元自述，从2005年起他在华为技术有限公司及其旗下子公司工作了12年。2018年初第7次合同到期后，华为决定不再与其续约，双方商谈后确定，公司对其以“2N”的标准进行离职补偿，补偿总金额30万余元（人民币，5万8000新元）。

但拿到这笔补偿金的9个月后，李洪元被广东省深圳市公安机关刑拘、逮捕，最终在251天后被深圳市龙岗区检察院决定不起诉而重获人身自由。

随后华为公司回应称尊重司法机关的决定，也支持李洪元运用法律武器维护自己的权益。

澎湃评论对此写道，“你告去啊！”大概可以用这4个字，来概括公众等了整整一天的、华为对李洪元案的回应：没有道歉，不屑解释，不想沟通，实力掉粉，居高临下。

昨晚华为针对前员工李洪元事件发布回应：“华为有权利，也有义务，并基于事实对于涉嫌违法的行为向司法机关举报。”“我们尊重司法机关，包括公安、检察院和法院的决定。如果李洪元认为他的权益受到了损害，我们支持他运用法律武器维护自己的权益，包括起诉华为。”

总之，就是华为有权告，没有错，有事找警察！

的确，关押了李洪元251天的，是深圳司法机关。但是，深圳市司法机关已经通过国家赔偿的形式“认错”了。李洪元的《不起诉决定书》和《国家赔偿决定书》和判决书一样，属于生效的法律文书，其记载的内容属于“法律事实”：李洪元没有犯罪！他是清白的！但是，举报他，使他入狱的正是华为！

路上踩到别人一脚，还要说声对不起，因为华为的举报，导致一个公民丧失人身自由，长达251天，于情、于理就不应该说声道歉吗？非要等到对方起诉，才说这句人之常情的话吗？法律是底线，企业的价值观不应该挣扎在法律的底线上。狼性不应该吞噬人性。

平心而论，之前，很多人都在心里面暗暗给华为准备了一个“台阶”下：希望这是一场误会，希望华为的回应中能给出“反转”的信息，希望这是个别中层干部的僭越所为，希望他们不代表华为的价值观，希望任总能及时处理渎职的干部，能和李洪元“相逢一笑泯恩仇”……他们真心希望华为干不出这样把离职员工推进大牢的事。

但是，华为的冷冰冰的回应打了所有人的脸：我就是有权举报！

要明白，华为的举报是经生效法律文书确认的“失实”的举报。甚至李洪元的《刑事赔偿决定书》也明确了：“向李洪元原工作单位（华为技术有限公司）……发函，为其消除影响，恢复名誉。”

以华为之大，以华为之强，可以在法律范围内，让一个员工的生活天翻地覆。但是，能力越大，责任越大；狼性之外，还当有同理心和悲悯。企业有大的目标，员工更有小的尊严，不能为了大的目标而随便轻视个体的小尊严。此案对于华为不过是30万元的离职补偿（李洪元工作12年本有权要求签无期限合同，华为不续签，就要承担劳动法上的违约责任），对于员工却是251天的牢狱之灾，是和亲爷爷的生离死别，对家庭来说是天塌下来的大事情。

这两天里，海量的“花粉”都粉转黑了，是因为他们感觉华为变了：变成了一个让他们陌生的庞然怪物，变得失去人应有的同理心，变得蛮横霸道，甚至肆无忌惮。

既然，华为已经把皮球踢给了深圳司法机关，也希望深圳公安、检察机关能够站出来做出澄清：到底当初华为提供了怎样的举报材料，才让你们先后用了“职务侵占罪”和“敲诈勒索罪”两项罪名关押一个公民？这些举报材料中，有没有不实的成分？如果不实，华为工作人员是否构成了“诬告陷害罪”？

华为的巨轮轰隆隆碾过，却不屑向被压倒的小草说一声道歉！于是，所有小草都生气了。再大的企业，也是由一个个劳动者组成的；再大的道德光环，也不能侵蚀一个公民的尊严和人身自由。

该评论也引起许多网友共鸣，有网友留言将孟晚舟昨天公开信描述的加拿大一年时间的“恐惧和痛苦”与李洪元251天被刑拘的遭遇作对比，要求华为出面道歉。



