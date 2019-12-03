专家：美舰被拒香港停靠后或增加访台意愿

作为对《香港人权与民主法案》的回应，中国大陆表示暂缓审批美国舰船和军机停靠香港的申请。有军事专家认为，这可能会增加美舰前往台湾的意愿。

据美国之音报道，美国军事专家、国际评估与战略中心资深研究员费舍尔（Richard Fisher）星期一（2日）受访说，中国大陆此举凸显两点，一是美中两军关系很脆弱，二是，美国和台湾军事交流可能提升。

他说：“中国决定禁止美国海军军舰访问香港很可能只会凸显，以美中两军接触为媒介改善美中关系是不可靠的，同时也将突显，美国需要寻找更加可靠的补给港口。众所周知，首都华盛顿存在强烈支持美国军舰开始访问台湾的呼声。中国政府这项决定可能产生的影响，是进一步提高美国向台湾派遣舰船的愿望。”

正常情况下，每年都会有数艘美国舰船在香港海域停泊修整，补充给养。舰上官兵轮流上岸休息，成为当地商家的财源之一。路透社说，这一传统1997年香港回归以前就有了。

香港位于南中国海地区，是美国舰只补给地之一。香港这个补给点的这种脆弱性，是否会影响美国舰船在南中国海的战略行动？

对此费舍认为，“美国海军等军种已经可以自由地进入南中国海。中国的领土声索不会阻止美国海军合法进入南中国海，也不会阻止美国海军访问和停靠美国在南中国海的盟国港口，例如，菲律宾等。”

古举伦（Julian Ku）是美国霍夫斯特拉大学法学教授，他认为，“影响将很小，不过，美国从来也没有真正依靠香港；影响是有的，美国也从来没有把香港视为不可或缺的地方。美国政府一贯了解，中国政府可以自行作出任何决定。我认为，美国有能力处理这桩区区小事。”