中国四家新闻单位今年被暂停核发记者证

中国国家新闻出版署主办的中国记者网已正式改版上线。该网公布了中国国家新闻出版署下发的六份行政处罚决定书。其中，内蒙古广播电视台等四家媒体被暂停核发新闻记者证。

综合澎湃新闻和《北京日报》报道，新版中国记者网增设了“政策法规”“媒体更正声明”“案件通报”三个栏目。“案件通报”栏目显示中国国家新闻出版署的六份行政处罚决定书。其中，中国改革报社、市场信息报社、内蒙古广播电视台、《经济视野》四家新闻单位被暂停核发新闻记者证。

另外，国际商报社被吊销《中国国际财经》期刊出版许可证，《赤子》杂志社一名记者被吊销新闻记者证、一名记者被要求注销新闻记者证，同时两人被列入新闻采编不良从业行为记录。

中国改革报社和市场信息报社被处罚的原因是，未严格审核新闻采编人员资格，为不具备法定条件的人员申领新闻记者证。

内蒙古广播电视台被处罚的原因是未严格管理新闻记者和新闻单位驻地方机构，致使原内蒙古电视台驻中部记者站站长苗迎春通过操纵舆论工具进行违法活动，严重破坏经济社会秩序。

《新京报》此前报道，苗迎春2018年7月被查。一个月后，苗迎春的领导，内蒙古广播电视台党委书记、台长，内蒙古自治区党委候补委员赵春涛被查。

在起诉书中，苗迎春利用其内蒙古电视台中部记者站站长的身份，在自建的私宅内设立中部记者站办事机构，把中部记者站作为“私人领地”，违规豢养大型烈犬看家护院、私藏枪支，雇人，通过给雇员发放工资、承诺将来安排正式工作，使其成为该组织的骨干成员。

苗迎春为了达到该组织经济利益和政治利益最大化，得到内蒙古电视台原台长赵春涛的庇护，先后多次向其行贿。

起诉书还指控，1999年底，以苗迎春为首的家族，通过违法方式先后承揽了内蒙古乌兰水泥有限责任公司多项扩建工程以及集宁区乌兰水泥厂家属院、乌兰花园的建设工程，并逐步形成垄断，攫取了巨额财富。

苗迎春7月12日被判无期徒刑，被剥夺政治权利终身，并被没收个人全部财产。

赵春涛11月30日数罪并罚被判处有期徒刑18年，并处罚金50万元（9.70万新币）。

中国国家新闻出版署还查明，《经济视野》编辑部未严格审核，致使王新、闫风、马鹏涛、朱建伟、徐永平等五人通过提交伪造或虚假的大学专科以上学历证明领取了新闻记者证。