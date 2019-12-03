林郑月娥承诺采取新一轮经济纾困措施

香港特首林郑月娥表示，多项经济数据显示，香港经济进入严峻局面，政府短期内会推出第四轮纾困措施。

据香港01报道，林郑月娥今日（3日）出席行政会议前会见传媒时说，香港经济进入严峻局面，10月零售数字同比下降24.3%，预期失业率会上升，政府短期内会推出第四轮纾困措施，措施详情由香港财政司司长陈茂波公布。

林郑月娥说，政府之前的三轮纾困措施动用200亿港元（34.87亿新币），即使预计今年或未来一两年公共财政会有亏损及赤字，政府会努力密切监察情况，推出支援措施。

对于美国通过《香港人权与民主法案》，林郑月娥表示，香港政府对有关法案表示强烈反对及遗憾。她反问“香港市民哪方面自由受损？”。林郑重申港人的人权及自由受《基本法》保障，包括集会、宗教及采访等自由。她批评外国政府及议会以自身法例干预香港事务，令人遗憾。

至于中国中央政府昨日推出的两项反制美方措施，林郑月娥指，有关事宜属外交事务，特区政府依法按中央要求配合及跟进，过往也都是由中央审批美军舰机后，特区才跟进。

林郑称，《香港人权与民主法案》对香港影响仍取决于美国政府相关部门的态度，目前难以评估对行业具体发展有何影响，但企业不知美国政府日后会采取什么行动，因此一定造成信心上的影响，带来不稳定环境。

林郑还表示，期盼在区议会选举前后得宁静可以持续下去，社会需要一个没有暴力的环境，可惜过去周末仍出现暴力场面。她形容，这是为本来稍为平静的环境泼冷水，希望暴力行为可以尽快停止。

对于全国人大常委会法制工作委员会等中国中央机构就‘禁蒙面法’的司法覆核案发表评论，林郑称理解中央对有关个案的关注，但强调香港司法独立。