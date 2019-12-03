中国前十月互联网企业收入达9902亿元人民币

中国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入9902亿元（人民币，下同，1920亿新元），同比增长21%。

据央视新闻客户端今天消息，今年1月至10月，中国互联网和相关服务业保持稳中向好的发展趋势，收入持续加快增长，利润增幅有所回落，研发投入保持高位，各项互联网服务业务保持较快增长，主要大省运行良好。

从总体运行情况看，互联网业务收入加快增长。中国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入9902亿元，同比增长21%，增速同比提高3个百分点，比1至9月增速提高1.3个百分点。

不过，行业利润增幅回落，1至10月，全行业共实现营业利润856亿元，同比增长15.1%，受部分大企业利润调整影响，增速同比回落3.7个百分点，较1至9月回落16.5个百分点。

另外，研发投入保持高位增长。 1至10月，全行业完成研发费用399.8亿元，同比增长23.6%，增速同比提高9.9个百分点，比1至9月提高5.3个百分点。

从分业务来看，信息服务规模持续扩大，音视频服务继续高速增长。1至10月，信息服务收入（包括网络音乐和视频、网络游戏、新闻信息、网络阅读等在内）规模达6561亿元，同比增长22.7%，增速同比提高4.2个百分点。

另外，互联网平台服务收入较快增长，生活服务、网络销售服务规模不断扩大，互联网数据服务收入保持较快增长。

从分地区运行情况看，东部地区互联网业务收入保持较快增长，中西部地区增势突出。 主要省份运行良好，个别省份增速明显回升。 1至10月，互联网业务累计收入居前5名的广东（增长10.9%）、上海（37.1%）、北京（19.4%）、浙江（36.5%）和江苏（7.2%）共完成互联网业务收入7366亿元，占全国（扣除跨地区企业）比重达86.5%。